Monchi sale a pedir perdón a la afición del Sevilla tras la derrota en Almería: "¡Vamos a ir todos en la misma dirección!"

Las cosas no están siendo fáciles para el Sevilla en este inicio de temporada. El conjunto de Lopetegui solo ha sumado 1 punto de 9 posibles y ocupa la decimoquinta posición en la clasificación a la espera de que se resuelva la jornada. Tras la derrota contra el Almería, el ambiente entre los aficionados del Sevilla que se había desplazado estaba caldeado, lo que obligó a Monchi a salir a pedir perdón y apoyo a la afición.

"¡Lopetegui dimisión!", gritaban los aficionados desplazados. Las críticas a las últimas actuaciones del equipo continuaban hasta que se acercó Monchi, una figura que todos los aficionados respetan dentro del club.

"Vamos a tener un poquito de confianza. Si no vamos todos unidos, no lo vamos a sacar adelante. Yo no soy nuevo. Hemos ganado lo que hemos ganado, lo hemos disfrutado... de verdad que vamos a salir adelante", les decía desde el terreno de juego. Cuando Monchi hablaba, se hizo el silencio, luego siguieron los aplausos.

El director deportivo pedía a los aficionados unidad e "ir todos en la misma dirección". Este inicio de la Liga en la temporada 2022/23 es el peor comienzo del conjunto hispalense desde hace 41 años. Además, a este ambiente tampoco ayuda el difícil grupo que le ha tocado al Sevilla en el sorteo de la fase de grupos de la Champions League. Según el calendario, debutará contra el Manchester City el 6 de septiembre.

Serán dos partidos seguidos muy exigentes por que el Sevilla recibirá la semana que viene en el Sánchez Pizjuán al Barcelona. Por otro lado, los aficionados no solo criticaban el rendimiento, sino lo que consideran que es una mala planificación deportiva. Este verano para solventar los problemas económicos se han vendido a los centrales Koundé y Diego Carlos.

Monchi también mandó salir a los jugadores del Sevilla. Ahí aguantaron, plantados, frente a unos 560 aficionados que protestaban y a los que ellos también tuvieron que pedir perdón.