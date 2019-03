Durante todo el encuentro, Cristiano Ronaldo fue recibido por la grada con silbidos y abucheos. Esta reacción de la afición se repitió cada vez que el portugués tenía una ocasión de gol.

Tras el sorprendente emplate, Cristiano Ronaldo compartió un enigmático mensaje a través de las redes sociales: “Tu amor me hace más fuerte, tu odio me hace imparable”. De momento no tiene un destinatario.