La mirada desafiante de Guardiola al árbitro tras la derrota del City con el Liverpool

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, rechazó hablar de los árbitros y del VAR, tras la polémica jugada que no concedió penalti al City en los primeros minutos, y se remitió a que se preguntase a los colegiados.

El técnico del City perdió los papeles en un lance de juego cuando el español pidió un posible penalti a favor de Manchester. Pep protestó airadadamente la decisión del colegiado tras consultar el VAR.

"Preguntad a los árbitros, no a mí", replicó Guardiola en los micrófonos de la cadena Sky Sports. "Preguntad a Mike Riley y a los chicos del VAR. A mí me gustaría hablar de nuestra actuación, fue muy buena. Uno de los mejores partidos que hemos jugado", explicó.

La jugada en cuestión fue la que precedió al primer gol del Liverpool, el marcado por Fabinho. En la acción anterior, la pelota tocó en la mano de Trent Alexander-Arnold dentro del área. Ni el árbitro ni el VAR, tras la revisión, consideraron penalti, para incredulidad de Guardiola.

El entrenador español sí habló del partido y recalcó lo bueno que es el Liverpool y que ellos demostraron mucha personalidad. "Siempre lo intentamos, nunca nos rendimos, por eso hemos ganado dos Premier seguidas, porque siempre luchamos hasta el final".

"Es importante crecer como club y como equipo. Ha sido un honor para ambos equipos mostrar a la Premier League y a los espectadores esta clase de partido", puntualizó, el español, que al término del partido se dirigió al árbitro para darle las gracias de una forma completamente irónica, y con una mirada desafiante: "Thank you so much" se le pudo leer en los labios a Pep.