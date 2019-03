'Rajada' de Minguella contra el Barça: "Avisé a la directiva en mayo de que Neymar se iba"

"PONIENDO PEDAZOS NO SE CONSTRUYE UN EQUIPO"

Minguella fue una de las primeras personas en avisar a Bartomeu de la salida de Neymar en mayo: "El presidente se pensó que era un rumor". A pesar de la insistencia, la directiva azulgrana no hizo caso al exagente. A día de hoy, considera que "poniendo pedazos no se hace un equipo" y que "Coutinho no tiene sitio en el Barça".