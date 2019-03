Milo Raiola: "Se habla mucho del futuro de Pogba, pero quizá decida no dejar la Juventus"

MANCHESTER UNITED Y REAL MADRID ESTÁN INTERESADOS EN SU FICHAJE

El representante del centrocampista francés explica que Pogba "no tiene ninguna prisa por irse" de la Juventus y el equipo italiano "no quiere dejarlo marchar". "Hay varios clubes importantes que están interesados en hacerse con sus servicios, pero Paul no está desesperado por irse. Estamos muy felices en la Juventus y éste es un club que no quiere perder a sus estrellas", explicó Raiola.