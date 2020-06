Messi recibe su cuarta Bota de Oro: "He crecido dentro y fuera del campo"

Leo Messi ha recibido su cuarta Bota de Oro, el título que le reconoce como el máximo goleador de Europa la pasada temporada: "Siempre dije que los premios individuales vienen de la mano de lo colectivo. Es un premio de todos, porque sin mis compañeros no hice los goles que hice. Como dije muchas veces, esto es algo del grupo".

"Siempre dije que no me consideraba un delantero. Tuve la suerte de ir haciendo gol y conseguir estos premios. Creo que he crecido fuera y dentro del campo. Fui mejorando y acumulando cosas a mi juego. Cada día disfruto más de ser jugador", ha asegurado Leo en el acto organizado en Barcelona.

El argentino ha sido preguntado por su suplencia ante la Juventus: "Siempre que me toca ir al banco se arma un poco de revuelo, porque no suelo ir. No me gusta estar fuera, siempre me gusta participar y ayudar desde dentro. Pero también entiendo que un año es largo pero creo que cada vez hay que cuidarse más porque cada vez es más dura la temporada".

El Valencia, próximo rival en laLiga del Barcelona. "Es verdad que el Valencia armó una gran plantilla, trajo un gran técnico que le hace jugar muy bien y tiene una idea muy clara. Juegan una vez por semana, descansa... va a ser un rival complicadísimo. Pero vamos con muchas ganas y estamos muy bien hoy por hoy".

La recibe de manos de Luis Suárez

Luis Suárez, Bota de Oro 2015/2016, ha sido el 'padrino' en el acto: "Cada partido hace cosas diferentes y nuevas, las imágenes tán ahí". Con este galardón, Messi iguala a Cristiano Ronaldo como el jugador que más veces la ha ganado.

Sólo tres jugadores han conseguido este reconocimiento por sus goles con la camiseta del Barça a lo largo de la historia: Ronaldo, (96-97), Luis Suárez (15-16) y el propio Messi (09-10, 11-12 y 12-13).