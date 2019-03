Messi, mejor jugador de la Liga 2014-15; Cristiano, el de la afición

El argentino Lionel Messi (FC Barcelona) ha sido distinguido como mejor jugador de la Liga 2014-15, premio que le ha sido concedido en la Gala de la LFP, que tuvo lugar en Barcelona, mientras que el portugués Cristiano Ronaldo (Real Madrid) ha sigo galardonado con el premio al jugador cinco estrellas de la afición.

El jugador del FC Barcelona ha recibido el galardón en manos de la tenista Garbiñe Muguruza, y ha señalado que ha sido un placer haber sido condecorado con un segundo premio en la noche, después de haber sido también escogido como mejor delantero de la pasada temporada.

"Este premio se lo dedico a mi hijo Thiago, que siempre se enoja cuando me voy de casa y me dice si me voy otra vez al 'gol' (a jugar a fútbol)", ha dicho. Por su parte, el premio de Cristiano Ronaldo lo ha recogido el capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, quien antes también había sido distinguido como mejor defensa de la pasada temporada.