Messi: "Estoy volviendo a disfrutar, el año pasado lo pasé mal"

El cambio no fue ni mucho menos sencillo, abandonó la que fue su casa durante toda su vida para recalar en otro país, otra ciudad, otra cultura y un equipo con estrellas pero al que le costó todo el año acostumbrarse.

Leo Messi está volviendo a disfrutar del fútbol tras una temporada de sequía a nivel individual y colectivo, su salida del Barça fue un palo para él y su familia, fichó por el PSG pero como ha reconocido, sabía que le iba a costar acostumbrarse a todo lo nuevo.

"Me siento diferente a lo que fue el año pasado"

"Me siento diferente a lo que fue el año pasado. Sabía que iba a ser así, lo dije anteriormente. Lo pasé mal, no terminé de encontrarme nunca. Me lo esperaba también, sabía que iba a ser así. Pero ahora me siento diferente, llegué con otra cabeza, más acomodado al club, al vestuario, a los compañeros y al juego. Estoy volviendo a disfrutar", aseguró el crack de Rosario.

El argentino brilló con un doblete en la victoria ante Honduras en un amistoso y parece haber recuperado, al menos, gran parte de la confianza en su fútbol, ya suma 4 goles y 7 asistencias en 8 partidos ligueros, y con goles que ya valen triunfos. 'La pulga' ya se hace su hueco en Francia.

"Será una temporada complicada a nivel de partidos"

Mientras tanto, en Argentina sigue siendo la referencia absoluta, el ex del Barça afrontará el que puede que sea el último Mundial con su país, una competición que afectará de manera diferente a los jugadores ya que tendrán que detenerse todos los torneos un mes para que pueda disputarse.

"Es complicado a nivel de partidos. Tenemos muchos y muy poco tiempo de descanso. Creo que hay que afrontarlo como se hace siempre. Si vas a jugar pensando en el Mundial, en cuidarte o en no meter la pata, al final puede ser peor. Yo soy de los que piensan que las cosas pasan porque pasan y si tiene que pasar, pasará. Dios quiera que no le pase nada a nadie y lleguen bien", explicó sobre los problemas que conlleva jugar un Mundial a mitad de temporada.