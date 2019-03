Messi: "El Barcelona no solo depende de la MSN"

El argentino Leo Messi, delantero del Barcelona, ha restado importancia a los 38 partidos que el equipo azulgrana acumula como invicto y ha insistido en que este tipo de marcas "si no se consiguen títulos, no sirven para nada".

Durante la presentación del acuerdo entre Messi y la empresa china Huawei, el delantero del Barcelona ha recalcado que en el seno del equipo, estos récord no importan. "Nunca pensamos en eso", ha dicho. Ha comentado que "la buena relación entre los componentes del tridente, pero también del vestuario al completo" convierten al Barça en "un equipo especial", como lo demostró anoche con el pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones tras eliminar al Arsenal (3-1 en la vuelta, 0-2 en la vuelta: 5-1 en el total).

"Es la humildad con la que se hace el trabajo cada día, la mentalidad de superarse, de lograr cosas, teniendo en cuenta que es gente que lo ha ganado todo y parece que no ha ganado nada. Es la grandeza del grupo, las ganas de seguir ganando", ha dicho cuando le han preguntado sobre el secreto del equipo azulgrana.

No está de acuerdo con la afirmación del técnico del Arsenal, Arséne Wenger, quien tras la derrota de su equipo anoche aseguró que el tridente del Barça transforma la normalidad en arte. "No creo que sea así y que el Barça dependa (exclusivamente) de los tres de arriba, porque es mucho más que tres jugadores.

El Barça tiene jugadores impresionantes. Nosotros intentamos ayudar, pero el equipo no depende de nosotros", ha añadido. Messi no demuestra ningún tipo de predilección para el sorteo de cuartos de final de la Liga de Campeones que se celebrará mañana. "Venga quien venga será complejo. No hay ningún rival para elegir porque están los mejores", ha insistido.

En cuanto a la posibilidad de repetir el triplete (Liga, Copa y Champions) conseguido el ejercicio pasado, el argentino ha asegurado que el objetivo del equipo a principios de temporada siempre es "ganarlo todo". "En la Liga no descartamos a nadie. Dependemos de nosotros, cada vez quedan menos partidos. Cada vez lo tenemos más cerquita, pero aún no hemos logrado nada. Vamos a intentar conseguirlo todos, ese es nuestro objetivo", ha insistido.

También ha hablado Messi sobre los retos con la selección argentina, los partidos de clasificación y la Copa América del Centenario que se disputará el próximo verano. "La Copa América es una buena oportunidad, después de estar tan cerquita en las dos ocasiones últimas del triunfo", ha dicho Messi quien ha recalcado que su objetivo siempre es "ganar todo" lo que juega.

En cuanto a la posibilidad de acabar su carrera deportiva en su país, el argentino ha dicho que desconoce si finalmente esto ocurrirá. "Me encantaría jugar el día de mañana en Argentina, pero no sé si esto pasará", ha dicho Messi, quien en todo caso ha añadido que si así ocurriera, su equipo siempre es Newell's Old Boys de su ciudad natal de Rosario.

Ha asegurado Messi que nunca piensa ser el mejor jugador de la historia. "Siempre agradezco lo que dicen de mi. Mi idea es disfrutar cada día de lo que hago", ha insistido.