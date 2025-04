Mercé Camprubí Montal, muerta en el accidente de helicóptero en Nueva York, era nieta del expresidente del Barça Agustí Montal Costa

Se siguen conociendo nuevos datos sobre el trágico accidente de helicóptero ocurrido este jueves en Nueva York al precipitarse el aparato al río Hudson. Entre las seis víctimas mortales estaba Mercé Camprubí Montal, nieta del expresidente del Barcelona Agustí Montal. Mercé Camprubí Montal cuyo hermano Joan fue candidato a la presidencia del Barcelona en las elecciones de 2024, era directiva de Siemens y viajaba en el helicóptero junto con su marido, el también directivo de esa empresa Agustín Escobar Cañadas, y sus tres hijos.

Mercé era nieta de Agustí Montal Costa, quien fuera presidente del FC Barcelona entre 1969 y 1977. Agustí Montal Costa fue un hombre clave en la historia del club azulgrana ya que fue quien consiguió fichar a Johan Cruyff en 1973. El vinculo de la familia Camprubí Montal con el Barcelona aún se mantenía hoy en día y es que Joan, el hermano de Mercé, fue candidato a la presidencia del Barcelona en las elecciones de 2024.

Merce Camprubí Montal ocupaba la dirección de Comercialización Global en Siemens Energy y también era bisnieta de otro expresidente del FC Barcelona, Agustí Montal Galobart, quien presidió el club azulgrana entre 1946 y 1952.

Los datos del trágico accidente de helicóptero en Nueva York

El helicóptero accidentado este jueves sobre el río Hudson pertenecía a la empresa turística 'New York Helicopter Tours', que ofrece visitas panorámicas de Nueva York desde el cielo. Según los datos de Flight Radar, en el momento del accidente el aparato siniestrado llevaba 15 minutos en el aire y había recorrido unos seis kilómetros recorridos. El aparato había despegó desde el helipuerto de Downtown Manhattan; se dirigió hacia el sur antes de volar hacia el norte hasta el puente George Washington, y después volvió a ir hacia el sur siguiendo la costa de Nueva Jersey, cuando perdió el control a la altura de Hoboken.

El helicóptero se estrelló a las 15:15 hora local y, según las imágenes filtradas por varias televisiones, se pudo ver un aparato con la cola partida cayendo estrepitosamente al río. El accidente movilizó a buzos del cuerpo de bomberos, así como de la Policía de Nueva York y de Nueva Jersey, que lograron sacar del agua los cadáveres de las seis personas fallecidas.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, que confirmó a los medios la muerte de seis personas, lamentó que "seis almas inocentes han perdido su vida" y que el accidente "te destroza el corazón y es peor de lo que podríamos haber imaginado".

Las imágenes, procedentes de personas anónimas que grabaron el accidente, muestran las aspas del helicóptero aún girando solas en el cielo, separadas del cuerpo de la nave, que también parece haber perdido la cola. Todo sucedió en cuestión de segundos, aseguraron testigos presenciales al diario New York Post.

"No he visto nada así en los 30 años que llevo en el negocio de los helicópteros"

El director ejecutivo de la empresa turística New York Helicopter Tours que operaba el aparato, Michael Roth, admitió estar "devastado" y agregó: "No he visto nada así en los 30 años que llevo en el negocio de los helicópteros".

Al menos 32 personas han muerto en accidentes de helicóptero en Nueva York desde 1977; el más reciente en 2019, cuando un helicóptero utilizado para viajes ejecutivos chocó contra el techo de un rascacielos de Manhattan en un espacio aéreo restringido y el piloto murió. Se trata, por el número de víctimas, del peor accidente de este tipo desde 2018, cuando murieron cinco de los seis ocupantes de un helicóptero que había despegado de Nueva Jersey y cayó a las aguas heladas del East River, el otro río que baña Manhattan.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com