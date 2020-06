El Barcelona no se rinde por Coutinho: habría subido su oferta a 89 millones de euros

El Barcelona quiere a Philippe Coutinho a toda costa. A pesar de las innumerables negativas de Jurgen Klopp, entrenador del Liverpool, de desprenderse de su estrella bajo ningún concepto, los catalanes estarían poniendo toda la carne en el asador para hacerse con el brasileño. Su última oferta, según Mirror, ya ascendería a los 89 millones de euros.

Todo después de que Klopp dijera 'no' al interés culé cuando este era de 72 millones: "No hemos perdido y no vamos a perder a ningún jugador que queramos mantener este verano".

El desenlace del culebrón Neymar puede ser la clave para que Coutinho salga del Liverpool rumbo al Camp Nou.