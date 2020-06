El mensaje de Piqué a su excompañero Rafinha tras dejarse media liga en Balaídos: "Estábamos destinados a fingir"

El Barcelona no logró pasar del empate ante el Celta de Vigo en Balaídos y perdió una oportunidad de sumar tres puntos y presionar al Real Madrid, que juega hoy a domicilio ante el Espanyol, en la lucha por la Liga.

Un golazo de falta de Iago Aspas, no exento de polémica, al final de los 90 minutos reglamentarios supuso un gran mazazo en las aspiraciones de los culés, que ven como los blancos podrían ampliar su ventaja en dos puntos si ganan hoy.

La falta que precedió al gol del Celta fue muy protestada. Se trata de una acción dudosa en la que Rafinha cae a pocos metros del borde del área. Piqué fue al suelo para cortar el balón, aunque sin contactar con el mediapunta local. El árbitro si vio falta en la acción y por tanto la señaló.

Tras el partido, Gerard Piqué se pronunció en Twitter con un mensaje que dice: "We were fated to pretend. To pretend", el título de una canción del Grupo MGMT que traducido dice "estábamos destinados a fingir".

Un mensaje que parece ir claramente destinado a Rafinha, excompañero de Gerard Piqué en el Barcelona, que ya ha protagonizado alguna que otra simulación ante los árbitros durante otros partidos.

El Barcelona vio como se alejaba LaLiga para ellos, sobre todo si el Madrid consigue ganar hoy a un Espanyol que también se juega la vida en su estadio.