El mensaje de Florentino Pérez a Mbappé tras ganar la Supercopa: "No es el día..."

Florentino Pérez puso en valor el título del Real Madrid tras vencer en la final de la Supercopa de España al Barcelona (4-1). Preguntado por Kylian Mbappé, opinó que no era el momento para hablar del francés: "No es el día para hablar de esto. Es el de felicitar a los jugadores que tenemos y no los que tienen otros equipos. La afición del Real Madrid está pendiente de sus jugadores, seguro", opinó el mandatario blanco en Movistar+.

"Hemos metido muchos goles, la gente se ha divertido y hemos demostrado que tenemos un gran equipo"

"Estoy contento porque la afición está encantada de haber visto un buen partido. Hay muchos madridistas en Arabia Saudí y han pasado una de sus noches más felices", analizó sobre el encuentro. "Hemos jugado muy bien los dos partidos. Hemos metido muchos goles, la gente se ha divertido y hemos demostrado que tenemos un gran equipo", completó.

Florentino Pérez ensalzó la figura de Vinícius Junior, nombrado MVP del partido tras su hat-trick: "Vinícius brilla casi siempre. Hoy se ha merecido los tres goles, ha hecho un gran partido, como siempre. Se le podrá negar el gol, pero el esfuerzo de cada partido es fenomenal, por eso es uno de los mejores jugadores del mundo".

"Vini es muy joven. Está feliz, es muy bueno y cada año va a ser mejor", abundó sobre el brasileño. "A Vini le he dicho que meta más goles, que tres son pocos; y a Fede Valverde que corra un poco más", bromeó.

Ancelotti iguala a Zizou

El presidente del Real Madrid alabó también la figura del técnico italiano Carlo Ancelotti, quien igualó este domingo al francés Zinedine Zidane como segundo entrenador con más títulos (11) en la historia del club. Ya solo le supera Miguel Muñoz (14).

"Es un entrenador que va muy bien al estilo del Madrid, por su manera de entender el fútbol y su comportamiento ejemplar. Real Madrid y Ancelotti encajan muy bien", comentó.

Supera a Bernabéu

Por su parte, Florentino Pérez (33) superó a Santiago Bernabéu (32) como el presidente del Real Madrid con más títulos en la sección de fútbol. Además, en baloncesto, Florentino ha conseguido 26.

El presidente del conjunto blanco aseguró también que su relación con el presidente del Barça, Joan Laporta, "está muy bien".

No quiso hablar de los árbitros al ser preguntado por el 'Caso Negreira': "Me tiene que parecer bien, porque hemos metido cuatro goles hoy y cinco el otro día. No es el día de hablar de los árbitros. Yo estoy preocupado de todo lo que rodea al fútbol, pero hoy es el día de hablar de fútbol", apostilló el mandatario blanco.