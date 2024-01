Los árbitros de la final de la Supercopa de España se pronuncian sobre el caso Negreira

En las últimas horas ha vuelto a explotar el 'caso Negreira'. Este viernes salieron a la luz unas declaraciones del excolegiado José Luis González González en las que asegura que los pagos del Barça a Negreira estaban enfocados en "sacar algún beneficio deportivo". No fue lo único que se conoció ya que, al parecer, el fallecido Sánchez Arminio (expresidente del CTA entre 1993 y 2018) estuvo varios horas en la sede del Comité Técnico de Árbitros eliminando documentación el día de su cese en mayo de 2018.

Estas informaciones han vuelto a sacudir al fútbol español y siguen dañando la reputación arbitral, además de la del Barça.

En relación a este caso, los dos árbitros que dirigirán la final de la Supercopa de España entre Real Madrid y Barcelona (mañana domingo a las 20h), Martínez Munuera y Soto Grado, se han referido a dicha polémica.

"Estoy muy cansado del caso Negreira"

"Estoy muy cansado del Caso Negreira. Es un personaje que se ha aprovechado de su posición. Es la persona que más daño ha hecho al mundo del arbitraje. Por favor al resto dejadnos tranquilos. Ojalá se dicte sentencia pronto", empezó diciendo Soto Grado. Su compañero Martínez Munuera añadió que está "supertranquilo": "No he hecho nada ilegal en mi vida. No es cuestión de ser corrupto, ya es en nuestra vida. Eso nos preocupa, en el supermercado...".

"Es la persona que más daño ha hecho al estamento arbitral"

No obstante y como era de esperar, Soto Grado confía en la honorabilidad del estamento arbitral y señala que el hecho de que haya un corrupto en una organización no les convierte a todos en lo mismo: "Tenemos una personalidad importante y no nos afecta lo que se diga. Lo único que podemos hacer es que salga la resolución arbitral. El estamento va a quedar muy limpio porque ha sido un caso muy particular. Es una vergüenza lo que está ocurriendo".

Recado a la prensa de Soto Grado

Soto Grado también aprovechó para criticar el trabajo de la prensa en ciertos momentos: "La culpa la tenéis vosotros. A veces veo las noticias, aciertos que ustedes escriben como si fueran errores... 'Catastrófico' de un fuera de juego de Asensio que era. Siento presión desde lo que se informa", sentenció.