Los memes se ceban con Iker Casillas por su forma de ligar con chicas en redes sociales

De ser el yerno perfecto a parecer más mujeriego que Bertín Osborne. Las redes sociales se están llenando de memes de Iker Casillas por su fama de mujeriego. De guardameta idolatrado... ¿a hazmerreír de España? Y es que a Iker Casillas ya le han bautizado como 'Iker Pajillas': "¿Tienes Instagram y no tienes like de Iker Casillas? Háztelo mirar" o "Tengo un audio de número desconocido y no lo abro por miedo a que sea Iker Casillas", bromean.

Este juego de palabras ya es 'trending topic' en todo el país. Las últimas conquistas amorosas de Casillas han revelado a un Iker hasta ahora desconocido. Su modus operandi ha quedado totalmente al descubierto y cada vez son más las chicas que descubren cómo el exfutbolista se acerca a ellas: siempre de la misma forma, a través de mensajes privados en sus redes sociales.

Audios y mensajes comprometidos

La última en contarlo ha sido Claudia Bavel, actriz de cine para adultos. Además de las fotos que hemos visto de los dos juntos en la revistas, Bavel ha mostrado audios y mensajes muy comprometidos donde se descubre a un Iker al que le gusta jugar fuerte.

Fuerte... y a varias bandas. Mientras le veíamos con la modelo María José Suárez o con Claudia Bavel, un tuitero acaba de desvelar quiénes son las últimas personas a las que sigue el deportista.

Chicas, chicas y más chicas. Como era de esperar, Internet ha dejado volar su creatividad y cada vez hay más memes que se ríen de la forma de ligar de Casillas.

Al futbolista, claro, no le está haciendo ninguna gracia. Y ahora que se sabe cómo y con quién le gusta ronronear, ¿cambiará su manera de relacionarse con las chicas? ¿Intentará ser más discreto? ¿Se atreverá a pedir contratos de confidencialidad? ¿Y hay algo más de Iker Casillas que todavía no sepamos y que puede salir a la luz?

