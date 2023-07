Megan Rapinoe, a favor de incluir jugadoras trans en la selección: "Son mujeres de verdad"

Más información El sueño roto de la atleta trans Halba Diouf

La inclusión de las deportistas trans en el deporte ha generado un importante debate en los últimos tiempos. Hay quienes están a favor, pero otros consideran que cuentan con una ventaja física que puede ser determinante a la hora de medirse con otras mujeres. Ana Peleteirose mostró en contra de su inclusión en el atletismo femenino y World Athletics ya legisló hace meses impidiendo la participación de cualquier atleta transexual que hubiera pasado la pubertad como varón.

Ahora, Megan Rapinoe, una de las grandes estrellas de la selección femenina de Estados Unidos, ha mostrado su opinión y se ha mostrado a favor de la inclusión de transexuales en la selección y el fútbol femenino.

"Estás ocupando el lugar de una mujer 'de verdad'. Esa es la parte del argumento que sigue siendo extremadamente transfóbica. Yo veo a las mujeres trans como mujeres de verdad", ha indicado Rapione en una entrevista a la revista Time.

"Lo que estás diciendo automáticamente en el argumento -en cierto modo ya te estás delatando a ti misma- es que no crees que estas personas sean mujeres. Yo no pienso así", asegura la futbolista estadounidense.

Megan Rapinoe se retirará tras disputar el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, que arranca el próximo 20 de julio. Rapinoe es un emblema en EE.UU. de la lucha por los derechos de la comunidad LGBT (su pareja es la leyenda del baloncesto Sue Bird) y también ha destacado por su activismo a favor de la igualdad salarial entre hombres y mujeres.

"He sido capaz de tener una carrera increíble y este deporte me ha llevado por todo el mundo y me ha permitido conocer a muchas personas increíbles", explicó Rapinoe en un comunicado divulgado por la selección de EE.UU. y en el que confirmaba su decisión de retirarse tras la Copa del Mundo 2023.