Matteo Salvini carga contra Higuaín: "Espero que no se deje ver más por Milán, es un mercenario"

"SIN ÉL, EL MILAN SERÁ MÁS COMPETITIVO"

Matteo Salvini no ha quedado muy contento con la salida de Higuaín al Chelsea. El ministro del Interior italiano llamó "indigno" y "mercenario" al jugador argentino: "Estoy contento de que se haya marchado, espero que no se deje ver más por Milán, no me gustan los mercenarios".