Mascherano: "Si Neymar quiere ser el mejor, el Barcelona es el club ideal"

El jugador del FC Barcelona Javier Mascherano ha asegurado este lunes que si su compañero Neymar pretende en un futuro ser el mejor jugador del mundo el lugar ideal para lograrlo es el club blaugrana, por lo que cree que el brasileño seguirá en el equipo y renovará pues ya ha demostrado "mucho de lo que se intuía" de él viéndole jugar con el Santos.

"Lo que puedo decir es que le veo muy cómodo y feliz a 'Ney' en el club y en el equipo. Si en un futuro pretende ser el mejor el club ideal es el Barça, por su manera de jugar y por lo que cuesta adaptarse a un equipo en Europa, y ya lo ha conseguido. Ha demostrado mucho de lo que se intuía que podía dar cuando estaba en Sudamérica", apuntó en rueda de prensa tras un acto.

Mascherano, tras su paso por los tribunales por problemas con Hacienda, cree que Neymar no se verá afectado por nada, ni por su caso judicial ni por el ambiente que vive su entorno, como el encontronazo de su padre con la prensa a la salida del 24º aniversario del jugador. "He vivido una situación más que clara, y cada uno de nosotros como todos en la vida tenemos problemas y tenemos que resolverlos. No tratamos de que eso repercuta o influya en nuestro ambiente de trabajo", apuntó.

El 'caso Neymar' no afecta al vestuario

"No veo por qué tiene que repercutir, y menos en un vestuario como el nuestro que ha vivido cuestiones mucho más complejas, como enfermedades", rememoró en referencia a Abidal o Vilanova. Así, en buena predisposición, ve al grupo bien encaminado pese a ganar el domingo al Levante en el Ciutat de València con dificultades. "No pudimos tener un juego fluido, no pudimos darle la velocidad que pretendíamos al balón pero el equipo trabajó y merecimos la victoria", aseguró.

De todos modos, no cree que aunque se ganen los dos próximos partidos y se mantenga, mínimo, la distancia respecto a los máximos rivales, Atlético de Madrid y Real Madrid, esté la Liga medio ganada. "Queda mucho todavía igual. Quedan trece jornadas después del Sporting, muchos puntos, muchísimos. Las última temporadas nos han demostrado que el último tercio es el que más cuesta, los equipos se empiezan a jugar muchas cosas y hasta el último momento creo que va a ser una Liga peleada. Por más que ganemos los dos próximos partidos vamos a tener que seguir en la misma línea", avisó.

Similitudes entre el Barça de Guardiola y el de Luis Enrique

Preguntado por las similitudes del Barça de Guardiola con el de Luis Enrique, aseguró que el actual tiene más armas. "El mayor paralelismo que veo es que los dos compiten de la misma manera, tienen el mismo deseo de ganar, está intacto. En cuanto a diferencias no les veo demasiadas, quizá este equipo no necesita tanto de la elaboración para poder ganar, hay jugadores más determinantes en los últimos metros. Quizá el equipo de Pep necesitaba una posesión más abundante para poder ser superior al rival", argumentó.

Por ello, fue claro respecto a Luis Enrique. "Es de los mejores entrenadores que he tenido en mi carrera, evidentemente. Lo que viene demostrando en este año y medio en el equipo lo avala. No ha conseguido solo el hecho de los títulos sino por conseguir ser un equipo imprevisible de muchas variantes y que puede jugar de muchas maneras, nos hace más fuertes. Después ganar o perder quizá depende de una jugada, pero nos ha venido muy bien su llegada para volver a dar un salto de calidad y poder seguir peleando", se sinceró.

En este sentido, cree que está "más que claro" que el equipo funciona bien "como bloque" y no por partes separadas. "El año pasado, cuando el equipo encontró la vuelta y supo cómo trabajar en bloque nos dio un grandísimo resultado y este año hemos empezado con esto mucho más aceitado, nos está funcionando", concluyó.