Más lío en el United: Antonio Valencia da un 'like' a una publicación en la que se pedía el despido de Mourinho

Antonio Valencia, jugador del Manchester United, se ha metido en un lío. Y es que el delantero ecuatoriano dio un 'like' en una publicación en la que se pedía el despido de José Mourinho.

Los últimos resultados del entrenador portugués con los 'red devils' y su enfrentamiento con Pogba han complicado mucho el futuro de Mourinho en Old Trafford. Su empate anoche ante el Valencia no le ayuda y menos que uno de sus jugadores, Antonio Valencia, diera un 'like' a una publicación en la que se pedía su despido.

Valencia dio 'me gusta' a una publicación de teamvalencia25, una cuenta destinada a seguidores del ecuatoriano, en la que aseguraba que "Mourinho ha convertido en un castigo ver los partidos del United" y añadía que "algo tiene que cambiar", para sentenciar que "Mourinho tiene que irse".

Posteriormente, el propio Valencia tuvo que dar explicaciones a través de sus redes sociales asegurando que dio "'me gusta' en un post en Instagram sin leer el texto que acompañaba la fotografía".

Yesterday, I liked a post on Instagram without reading the text that accompanied the picture. These are not my views and I apologise for this. I am fully supportive of the manager and my teammates. We are all giving our everything to improve the results. pic.twitter.com/bMEsrAwMkh