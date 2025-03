María Tato, sobre quién filtró los audios: "Ya lo he denunciado, estaba en la reunión"

La ya exdirectora de la candidatura del Mundial masculino de 2030, María Tato, ha justificado su marcha de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por no querer estar en ese foco mediático tras la polémica elección de las sedes que dejó fuera al estadio vigués de Balaídos en beneficio del de Anoeta en San Sebastián después de un 'ajuste' de puntos.

El Mundo también publicó los audios de la reunión del 25 de junio de 2024 en la que salió la primera clasificación con las 11 sedes, una primera lista en la que sí estaba Balaídos, pero que se modificó dos días después para incluir a Anoeta y dejar al estadio gallego fuera de la lista de sedes para la Copa del Mundo de 2030.

En esa reunión estuvieron presentes el exjugador del Real Madrid y exresponsable del Comité organizador, Fernando Sanz; Joana Soares, del Área de Estrategia, y María Tato, directora de la Candidatura del Mundial 2030. En ese encuentro se escuchaba cómo Tato se dirige a los otros integrantes del comité evaluador de las sedes en los siguientes términos: "Vamos allá. Vamos a meter valores en el Excel a ver qué nos queda. La primera prueba de las 800 que haremos hasta que nos cuadre con los resultados".

"Nunca jamás me despidieron"

Tato asegura ahora en Espejo Público de Antena 3 que no ha sido cesada de la Federación, sino que se marcha ella: "Lo mío ha sido una dimisión. Nunca jamás me despidieron. En diciembre del año pasado despidieron a 22 personas, a todo el equipo de la candidatura, excepto a mí. ¿Por qué? Porque tienes que hacer la transmisión de conocimiento a los siguientes en alguna medida. Yo no estaba en esa bolsa, porque por sentido común siempre dejas a alguien. Nunca he estado despedida. Ayer puse a disposición mi cargo porque no puedo más y porque no quiero perjudicar al Mundial y a la RFEF. Creo que mientras siga ahí voy a estar en la diana".

"Son simulaciones internas que no llegan a la conclusión final; eso se ha sacado fuera de contexto"

Desmiente así la información de El Español, según la cual Louzán despidió a María Tato en diciembre, pero la mantuvo al saber que había pruebas del amaño de las sedes del Mundial. La propia directiva reconoció en un whatsapp, al que habría tenido acceso el citado diario, que había recibido el finiquito en su cuenta bancaria. Tres días después Louzán habría anulado el cese de María Tato cuando ya conocía que existían audios, mensajes y emails sobre la manipulación de las notas de Vigo y San Sebastián, siempre según El Español.

Tato niega ahora que hubiera manipulación alguna para favorecer a Anoeta en la selección de estadios: "Esto es una reunión de trabajo de hora y media que se han cortado los audios y no llegan a tres minutos. Ninguno de los que estamos aquí aguantaría una grabación entrecortada y reducida, están totalmente fuera de contexto muchas de esas cosas. No hay ningún amaño. Son simulaciones internas que no llegan a la conclusión final; eso se ha sacado fuera de contexto, con personas que ya no están en el equipo y alguien que graba las conversaciones con algún interés".

¿Quién lo graba, si no?

¿T quién ha filtrado los audios a los medios? "Lo he denunciado, pero no lo voy a decir públicamente. Es evidente que una de las personas que está en esa reunión es quien lo filtra y quien lo graba. ¿Quién graba si no, en una reunión en la que están cuatro personas? Una de ellas será".

"Esto es un evento que organiza FIFA y nosotros presentamos una candidatura que no es vinculante. Para el Mundial de 2026, por ejemplo, se presentaron 23 sedes y de esas se quedaron con 16 y de esas FIFA se quedó 15 y sacó otra de donde quiso. ¡Por favor! Estamos sacando todo de contexto. Son documentos internos de trabajo, no los definitivos. Es una grabación de alguien que está tremendamente cabreado con la RFEF porque lo han despedido y lo manipula", denuncia en el programa de Susanna Griso.

Tato insiste en que la decisión final será de FIFA: "Solo podíamos meter 11 estadios en nuestra propuesta por la presión de Portugal y Marruecos, porque en total se debían presentar 20. Esto no quiere decir que las sedes propuestas vayan a ser definitivas. Probablemente cuando venga FIFA quitará y pondrá: ni Valencia ni Vigo están excluidas. FIFA es una entidad privada que busca un retorno económico, con los mejores estadios en las mejores ciudades y que generen una rentabilidad".

"Está mal valorado"

Atribuye a un error las puntuaciones iniciales: "Nosotros para evaluar los estadios utilizamos 25 criterios. El primero consiste en valorar cómo está el estadio en función del impacto de obra que se vaya a hacer para tener 4 o 5 partidos. Revisándolo posteriormente se cambian la notas de Anoeta y del estadio del Espanyol porque ambos están preparados para el Mundial y no requieren una intervención. Es tan sencillo como eso, está mal valorado. Aun así, se cambiaron después otra serie de criterios; es un documento vivo".

Y es que aquella información, firmada por Esteban Urreiztieta, aclaraba que en la primera reunión Balaídos salió como uno de los 11 estadios elegidos como sede del Mundial 2023, pero la puntuación del estadio gallego se cambió dos días después para dar entrada a Anoeta. El estadio de Balaídos, puntuado con 10,2004 puntos en esa primera reunión, pasó a tener 10,1226; mientras que Anoeta vio como su puntuación pasaba de 10,1226 a 10,6026 puntos.

