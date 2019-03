Marcos Rojo: "Van Gaal tiene cara de perro pero es buena persona"

El internacional argentino y defensa del Manchester United, Marcos Rojo habló en su país sobre su entrenador Louis Van Gaal para la cadena Fox Sport Argentina. "Tiene cara de perro, asusta al principio porque tiene mucha personalidad, pero es buena persona, si le haces caso", afirmó. El internacional de la albileceste ha admitido que el entrenador holandés "asusta" pero "escucha bastante".

“Cuando le vas conociendo cambias de opinión, pero le tienes que escuchar y hacer caso porque tiene una fuerte personalidad", añadió Rojo, que no criticó sus métodos ni su famosa mano dura. Pese a eso, el defensa le defiende ante todo, a pesar de que el equipo no ha empezado bien en la Premier League. "Te escucha, encima habla un poco de español, así que casi siempre me lleva a su oficina para darme alguna charla", agregó.