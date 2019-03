Manuel Pablo: "Garitano me explicó que posiblemente no jugaría más"

El ya exjugador del Deportivo de la Coruña Manuel Pablo se ha despedido del fútbol en activo a la edad de 40 años tras 18 temporadas en el club gallego, donde ha logrado un título de Liga y de Copa del Rey, reconociendo estar "feliz por el apoyo" que ha tenido en su extensa carrera. "Estoy feliz por el apoyo recibido y por la nueva etapa que comienza. Ahora soy un aprendiz, tengo pasión y siempre he querido transmitirla", explicó el exlateral derecho en su última rueda de prensa cuando hizo referencia a su nuevo cargo, donde ejercerá de enlace entre la plantilla y la directiva de la entidad coruñesa.

Feliz por su nuevo cargo en el Depor

La decisión del canario llega consensuada con el nuevo entrenador del conjunto gallego, Gaizka Garitano, que le explicó la realidad de su situación. "Siempre tienes ese gen competitivo, pero el míster me lo ha explicado muy bien, posiblemente no iba a jugar más. Aunque echaré en falta el día a día", indicó. Manuel Pablo es el último superviviente futbolístico del Deportivo campeón de Liga en el año 2000 y vencedor de la Copa del Rey en 2002 contra el Real Madrid, en el llamado 'Centenariazo'.

"Con mi salida no se cierra ningún capítulo en el club, se está haciendo una base para volver a hacer historia", explicó. Precisamente contra el cuadro blanco, Manuel Pablo disputó su último partido como profesional cuando aún desconocía su adiós al fútbol. "No me arrepiento de no haberme despedido el día del Madrid, sabía que podía retirarme pero estoy contento con mi marcha", expresó. Más allá de los momentos gloriosos del equipo gallego, el exfutbolista remarca la vuelta a primera en el año 2012.

El último ascenso con el Deportivo, el logro más difícil

"El momento más difícil fue el último ascenso, el club estaba en un momento muy delicado. Estoy muy orgullosos de lo que conseguimos", explicó Manuel Pablo, que se mostró esperanzado en recuperar "épocas buenas" que les lleven a ser "equipo referente en España". Manuel Pablo tendrá la oportunidad de despedirse ante la afición del club de su vida, al que ha calificado de "cercano y muy humano", en el Teresa Herrera, donde incluso podría vestirse de corto. "Estaré a gusto de jugar si así me lo proponen", concluyó.