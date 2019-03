El Manchester United se lleva el clásico inglés al imponerse al Liverpool

El Manchester United se impuso en el clásico inglés ante el Liverpool en Old Trafford (3-1), cuya grada acogió con agrado y expectación el regreso a la portería del meta David De Gea y el debut del francés Anthony Martial, que anotó uno de los goles. El guardameta español fue uno de los grandes reclamos de la cita de Old Trafford. Después de contemplar desde la grada el arranque competitivo de su equipo se situó bajo los palos de Old Trafford veinticuatro horas después de ampliar su compromiso con el United, una vez frustrado su fichaje por el Real Madrid.

De Gea no dio síntomas de inactividad. Ni acusó la presión. Resolvió con acierto los contratiempos, escasos, a los que le sometió el Liverpool. Y nada pudo hacer en el tanto encajado, un golazo de chilena del belga Christian Benteke, que dio alguna esperanza a los visitantes. Martial acaparó la otra parte del protagonismo.

El galo, uno de los fichajes más llamativos del curso -casi 80 millones de euros-, aceptado con cierto escepticismo por su propio técnico, ilusionó en su debut. Apareció en el tramo final y redondeó la victoria de los locales. El Manchester United, que no contó con Wayne Rooney, resguardado por precaución después de lesionarse en el último entrenamiento, salió airoso del duelo gracias a su mejoría en la segunda mitad, ante un rival aún plagado de dudas y que mostró una imagen gris.

El Liverpool, abajo en la segunda mitad

El cuadro de Brendan Rodgers aguantó la primera mitad. Después todo cambió. A los cinco minutos de la segunda parte, por medio de una jugada ensayada, el marcador se abrió. Fue una falta lateral sacada por Juan Mata hacia la media luna que aprovechó el holandés Danny Blind para colocar un disparo fuera del alcance del belga Simon Mignolet. El Liverpool intentó reaccionar. De Gea tuvo su primera aparición seria con una buena parada a un balón que remató mordido, bote incluido, Danny Inggs.

Después, un ingenuo penalti cometido por Joseph Gomez sobre Ander Herrera fue transformado por el centrocampista español en el minuto 70. En ese momento ya estaba sobre el césped Martial, que sustituyó a Mata en el 65. El galo contempló el gran gol de Benteke, de chilena.

Pero después, el refuerzo de última hora del club de Manchester ofreció una gran acción individual para batir a Mignolet y redondear la victoria del cuadro de Van Gaal, que se sitúa en la segunda plaza junto al Arsenal, a cinco puntos del líder, el City.