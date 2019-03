El Manchester United empata ante el West Ham y cae hasta la cuarta plaza

PREMIER LEAGUE | MANCHESTER UNITED 0 - 0 WEST HAM

El Manchester United no pasó del empate en Old Trafford ante el West Ham (0-0) y cayó hasta la cuarta plaza de la Premier League. Los 'diablos rojos' volvieron a evidenciar la falta de gol que tanto han acusado esta temporada y no fueron capaces de superar a unos 'Hammers' que gozaron de las mejores ocasiones del encuentro.