El Manchester United da de baja a Víctor Valdés

Víctor Valdés está sin equipo. El que fuera uno de los mejores porteros del mundo cuando militaba en el Barcelona, y uno de los más cotizados en el mercado, se encuentra en estos momentos en paro toda vez que el Manchester United le haya confirmado como una de las cuatro primeras bajas que Jose Mourinho ha dispuesto para su debut en el banquillo de los 'red devils', junto a Dorrington, Rathbone y Powell.

El portero no ha tenido ni mucho menos suerte en su paso por el Manchester United. Valdés no contó jamás para Louis van Gaal y ya tuvo que irse a Bélgica, al Standard de Lieja, en busca de minutos. La lesión sufrida ante el Celta, que le tuvo mucho tiempo fuera de los campos y que lastró su casi hecho fichaje por el Mónaco, han convertido en un calvario los últimos años del catalán en lo que a disfrutar del fútbol se refiere.

George Dorrington, Nick Powell, Oliver Rathbone and Victor Valdes have been released by #mufc. We wish them all the best for the future.