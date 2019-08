El técnico del Palmeiras, Luis Filipe Scolari, fue preguntado por los posibles fichajes de su equipo a lo que contestó bromeando sobre un hipotético accidente aéreo. Sus palabras han recordado el trágico accidente del Chapecoense y no han sentado nada bien en el país carioca. "Mattos, Cicero y el presidente saben los refuerzos a tratar. Trabajarán con los nombres que les doy, pero no los diré aquí ahora. Entre otras cosas porque mañana se puede estrellar el avión y morir todos. Si algunos mueren, incluso tiraré fuegos artificiales”, aseguró el técnico del Palmeiras al ser preguntado por los posibles refuerzos de su equipo.

Unas palabras que no venían a cuento y que quiso arreglar después el técnico asegurando que la prensa no podría entender la broma porque no eran jugadores. Todo esto llega después del trágico accidente del Chapecoense en el que perdieron la vida 71 personas. Precisamente, hace tan solo una semana, el avión en el que viajaba el Palmeiras con destino Mendoza tuvo problemas, llegando a abortar el aterrizaje hasta en dos ocasiones, y teniéndose que desviar hasta Rosario.