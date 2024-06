Luis de la Fuente: "Estaba convencido de que no hay una selección mejor que nosotros y sigo pensándolo"

Luis de la Fuente mostró su satisfacción en la rueda de prensa tras el brillante triunfo ante Italia, una victoria que clasifica a España como primera de grupo para los octavos de final de la Eurocopa 2024 de Alemania. La selección española de fútbol bailó por momentos a la actual campeona de Europa en el Gelsenkirchen y solo una gran actuación de Gianluigi Donnarumma evitó un resultado contundente de España.

"Sigo pensando lo mismo que pensaba ayer. Estoy encantado y orgulloso no solo por el resultado y por haber ganado a la actual campeona de Europa, sino por la manera de haber ganado el partido. Estaba convencido de que no hay una selección mejor que nosotros y sigo pensándolo", admitió Luis de la Fuente tras el triunfo ante Italia.

El seleccionador nacional sigue con los pies en el suelo y avisó de que aún no se ha hecho nada y advirtió que la dificultad aumentará conforme avancen en la Eurocopa.

"Los rivales serán más competitivos en eliminatorias y es muy difícil según te van conociendo, pero estoy convencido de que no hay ninguna selección superior a nosotros. Siempre que sigamos trabajando como estamos haciendo y con humildad", apuntó Luis de la Fuente.

"Es el mejor partido de los 17 que he dirigido también por el marco, por la repercusión. Ya habíamos jugado ante Italia en la Nations League pero hoy ha sido más completo. No me canso de reivindicar el fútbol español porque es el mejor del mundo interpretando muchas acciones del juego. Esto se debe refrendar con títulos pero hay que dar la importancia que tienen a estos futbolistas magníficos porque son los mejores", señal´ço el entrenador riojano.

De la Fuente restó importancia al duelo dialéctico con Spalleti, seleccionador italiano.

"Son cosas del fútbol, ​​un momento de calentura pero no pasa nada y se queda ahí. Todo mi respeto a Spalleti", explicó el seleccionador nacional.

"Ha habido más que físico, una condición técnica y táctica, superioridad en todos los apartados futbolísticos. Hemos sido superiores y hay que poner en valor lo difícil que es enfrentarse a una gran selección como Italia que se ha visto minimizada por nuestro acierto. Tenemos grandes posibilidades de seguir mejorando con los pies en el suelo", manifestó Luis de la Fuente.

"Estoy muy contento pero todavía no se ha hecho nada"

El seleccionador nacional opina que los elogios no les van a descentrar de su objetivo en la Eurocopa 2024 de Alemania.

"Sé la pasta de la que está hecha este equipo, conozco muy bien a estos futbolistas, saben como nos comportamos y es un motivo de alegría. Estoy muy contento pero todavía no se ha hecho nada. Es un resultado muy importante pero el fútbol te pega mañana y te tira al suelo. Desde la prudencia, con humildad y respeto todo se entiende mucho mejor. Los halagos no nos van a hacer perder la cabeza", reconoció De la Fuente.

"Esto se puede hacer mejor, el techo de esta selección es lo único que no conozco porque no veo límite a estos futbolistas. Son jugadores que tienen margen de crecimiento importantísimo, no se pueden mejorar, son muy trabajadores, creen en lo que les decimos, confían en nosotros porque les ayudamos a ganar y tengo confianza ciega en que no van a parar hasta que consigan el sueño de todos", concluyó el seleccionador nacional.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com