VÍDEO: La exhibición de Nico Williams ante Italia para poner patas arriba la Eurocopa

La selección española de fútbol firmó una ilusionante victoria ante Italia para meterse en octavos de la Eurocopa como primera de grupo y mandar un mensaje a toda Europa: España va a por todas en Alemania. Los de Luis de la Fuente bailaron a la actual campeona en Gelsenkirchen para presentar su candidatura al título, con varios jugadores rindiendo a un nivel espectacular: Nico Williams, Lamine Yamal, Cucurella, Carvajal, Ayoze, Laporte, Fabián Ruiz...

Solo una actuación estelar de Donnarumma -nueve paradas-, que sacó varios goles cantados, evitó que España ganara por un resultado más abultado. Y un jugador brilló por encima de todos en el Veltins-Arena de Gelsenkirchen: Nico Williams. El extremo del Athletic firmó una exhibición brutal ante Italia. No paró de encarar por su banda y los defensas italianos tendrán pesadillas durante días con el jugador navarro.

Primero fabricó el 1-0 por la banda izquierda. Caracoleó en banda, llegó a línea de fondo, como un extremo clásico para sacar el enésimo centro en busca de Álvaro Morata. Lo rozó el capitán español, que provocó la estirada de Gianluigi Donnarumma y el rechace que acabó en gol tras el rebote en la rodilla de Riccardo Calafiori.

Pero la exhibición de Nico Williams estaba lejos de terminar. En el minuto 70 dejó para el recuerdo una de las mejores jugadas de esta Eurocopa. Volvió a encarar a Di Lorenzo, salió hacia dentro y se sacó un latigazo tremendo que se estrelló de forma violenta contra el larguero de Gianluigi Donnarumma. Una acción de crack mundial, de jugador diferente.

Nico Williams, MVP del España - Italia

Como era de esperar, la UEFA eligió a Nico Williams como el mejor jugador del España 1-0 Italia. El extremo navarro admitió que se encontró "increíble" en el partido "más completo" que ha jugado con la selección española de fútbol.

"Me he encontrado increíble. Al final, mis compañeros me dan todas las facilidades para ese uno para uno, que es mi fuerte. Al final, cuando te vas la primera, tienes más confianza y me ha salido todo muy bien hoy", valoró en la rueda de prensa tras recoger el galardón individual que concede el panel de expertos observadores de la UEFA en cada choque de la Eurocopa.

"Igual sí es el partido más completo que he tenido hasta hoy con la selección. Espero seguir en esta línea", continuó Nico Williams.

"Al final esto es un escaparate y muy contento de poder aspirar a más Siempre sueñas con estos momentos, con jugar una Eurocopa, ser el jugador del partido... Esto va por la gente que ha confiado en mí. Lo primero que me han hecho los compañeros al llegar al vestuario ha sido aplaudirme. Muy orgulloso de estar aquí y de poder hacer un gran partido. A seguir creciendo en esta línea y muy contento. Y cuando he cogido el móvil tenía un mensaje de mi hermano, un audio es un apoyo incondicional para mí. Esto también es para mis padres, para la familia Williams y espero que estén disfrutando de ello como yo", apuntó Nico Williams.

"Uno aprende de sus errores. Esto me costó caro en un partido de Copa del Rey contra Osasuna, que fallé dos ocasiones muy claras. Trabajó mucho mentalmente para reforzarme en estos aspectos. Al final sabía que si no entraba una entraría otra. A seguir trabajando", indicó Nico, que también trabaja en "mejorar" jugar "más por dentro", que es un punto débil en su juego.

"Nos hemos encontrado muy cómodos, a pesar de que iba a ser un partido muy difícil. La presión alta es nuestro punto fuerte. Hemos dominado todos los aspectos del juego contra un equipo muy bueno, muy compacto, con las líneas juntitas y nos hemos encontrado. llevado la victoria", valoró Nico, que remarcó que su selección tenía "muy clara la idea de juego" y el entrenador, Luis de la Fuente, tiene "muy claro" lo que tiene que hacer "cada jugador".

"Hemos estado espectaculares en todo el mundo. Hemos estado a un nivel altísimo, nos gusta ir a lo bajito y sumar poco a poco fases y llegar a la final", concluyó la gran sensación de la Eurocopa 2024.

