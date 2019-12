Luis Figo confiesa tener la clave para solucionar el conflicto en Cataluña

El exfutbolista Luis Figo concedió ayer una entrevista a la revista Icon en la previa al Clásico entre el Barcelona y el Real Madrid. El portugués analizó el encuentro y habló sobre la Ciudad Condal y la situación que vive Cataluña en estos momentos. Figo aseguró que los catalanes son ciudadanos malinformados y confesó tener la clave para solucionar el conflicto.

Lo veo con tristeza. La gente está viviendo allí seguramente malinformada. Les han prometido algo, pero nunca lo van a llevar a un fin. Cuando ves las imágenes que ves y a la ciudad dividida, es triste. Es mucho mejor que haya cordialidad. Soy extranjero, prefiero no opinar. Yo tendría la solución, pero no me compete. Mejor no hablar de política”, explicó el exfutbolista.

Además, Figo habló sobre la capital catalana admitiendo que solo puede decir cosas buenas de Barcelona y que nunca reniega de su pasado. "No voy mucho porque actualmente no tengo demasiado que hacer allí. Pero si debo ir a Barcelona, voy. Como dicen en mi país: ‘Si tienes miedo, compra un perro’. Y yo tengo tres, así que no tengo miedo”, añadió.

Sobre su posible relación en el pasado con Guardiola

El exjugador del Real Madrid y del Barcelona habló también sobre Pep Guardiola. El portugués desmintió los rumores sobre una posible relación entre ambos asegurando que el catalán solo fue un gran amigo. "Guardiola fue un gran amigo, una persona que me ayudó mucho. Mi compañero de habitación. Pero no hubo nada. Me gustan las mujeres", concluyó.