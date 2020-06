Luis Figo: "Cataluña es España, es parte de España"

El ex jugador del Real Madrid y FC Barcelona, entre otros, Luis Figo, recordó que "Cataluña es España" al ser preguntado por la cuestión independentista, además de tener claro que el equipo merengue peleará por la Liga hasta el final pese a sus ocho puntos de diferencia con los culés.

"Tengo relación con España, y Cataluña es España, es parte de España. Así que estamos todos en un ámbito de convivencia y así debería ser", manifestó el portugués, nombrado recientemente asesor de la UEFA, en declaraciones a 'El Español'.

Además, preguntado por la situación deportiva de ambos conjuntos, el luso que llegó al Real Madrid en el verano del año 2000 -procedente del Barça- dijo que los blaugranas "han tomado algo de ventaja, pero la Liga es muy larga y todavía quedan muchos partidos hasta que llegue el final".

En cualquire caso, para Figo, "el Real Madrid no puede permitirse resultados que no sean victorias si no quiere distanciarse de los primeros puestos". "El Real Madrid es un rival muy duro y estará allí peleando hasta el final", sentenció.