Luis Enrique, sobre los rumores de equipos ingleses en Messi: "No hemos entrado a hablar de eso"

Luis Enrique ha hablado del interés desde Inglaterra en fichar a Messi, pero antes se ha querido acordar de Cruyff: "Una noticia muy triste, muy desagradable y que desgraciadamente se produce con mayor frecuencia. Desearle muchísima fuerza, ánimo y con la confianza de que lo va a superar, como ya ha superado otros problemas que ha tenido a lo largo de su vida.", ha declarado.

También ha hablado de la denuncia sobre la supuesta presión que recibió un asistente para favorecer al Real Madrid en el clásico. Pidió que se investigara el asunto, y ha reivindicado que "se lo cree todo". "Espero que se investigue al máximo para evitar cualquier situación de riesgo que haya sobre nuestro fútbol. Son noticias que no dejan de sorprendernos y no dejan de ser muy desagradables. En este país me creo todo", ha aseverado.

Por último, la conversación con Messi sobre el interés en él desde la Premier: "Hemos hablado sobre su estado, el de alguien que tiene ganas de volver. No hemos entrado a hablar de rumores", ha finalizado.