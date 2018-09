Luis Enrique: "En la portería no he tenido ninguna duda nunca"

El seleccionador nacional de fútbol, Luis Enrique Martínez, explicó que su táctica será la de "jugar al ataque" comenzando por su estreno este sábado con "un partido magnífico" ante Inglaterra, con el "objetivo" de "dejar de ser previsibles", al tiempo que calificó de "espectacular" su primera semana con los jugadores.

"Vamos a jugar al ataque. Desde el principio a intentar tener el balón, generar más que el rival, presión lo más alto posible y hacer un gran partido, dominar las fases del juego y luego ya veremos si encontramos espacios, pero en principio a ser agresivos", indicó este viernes en rueda de prensa en Londres, de cara a su debut el sábado en Wembley.

"Sin ninguna duda, el hecho de haber sido una selección referente durante la última década ha hecho que todos conozcan a España. Hablamos en la presentación de lo que significa evolucionar y en estas estamos. Lo podemos hacer por la calidad que he visto en mis jugadores, luego veremos si somos efectivos. Ese es el objetivo, de evolucionar y dejar de ser previsibles", añadió.

Ilusionado por el partido en Wembley

Así explicó la idea que quiere sacar de la nueva selección, una España que acumula tres malas actuaciones en grandes torneos. El sustituto de Fernando Hierro tras el Mundial de Rusia y la salida anteriormente de Julen Lopetegui se mostró encantado con una puesta en escena de altos vuelos, en la novedosa Liga de Naciones.

"Me va el 'dragon khan', así que me encanta jugar contra Inglaterra y en Wembley. A pesar de que representan muchas dificultades, estoy encantado de estar aquí y vamos a disfrutar del último entrenamiento y de un partido magnífico", apuntó, antes de elogiar el nivel y la actitud de los internacionales españoles.

"Tengo que decir que ha sido una semana espectacular. No me podía esperar mejor actitud, mejor comportamiento, mejor rendimiento. Estoy sorprendido gratamente de lo que he visto en el terreno de juego, a pesar del conocimiento que tenía de ellos. No recuerdo una semana como entrenador en la que haya visto tan buen comportamiento y tan buena actitud", afirmó.

No dio pistas sobre la alineación

Luis Enrique no quiso desvelar su once, aunque sí afirmó que "nunca" tuvo dudas en la "posición de portero", y explicó esa sorpresa. "Son matices, detalles en cuanto a jugadores que te sorprenden. Una cosa es lo que ves en los equipos o antes con España y otra cuando les pides exactamente lo que tu quieres.

Partiendo de un nivel muy alto que ya conocía hay jugadores que te sorprenden. Soy muy optimista y estoy deseando verlos competir", dijo. El nuevo técnico de 'La Roja' respondió a la pregunta sobre el papel del capitán Sergio Ramos.

"Sergio es el que más partidos tiene y con mayor personalidad y presencia dentro de la selección. Uno puede apreciar cuando le ve competir que es un jugador escogido. Ya sabía que tenía una gran personalidad y es un gran líder, en cualquier situación, dentro y fuera del juego", zanjó.