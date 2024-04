Qué tiene que pasar para que el Real Madrid sea campeón de Liga este fin de semana

El Real Madrid podría proclamarse campeón de LaLiga EA Sports 2023-2024 este próximo fin de semana. El líder de la competición doméstica aventaja en 11 puntos al Barcelona y en 13 al Girona cuando quedan 15 por disputarse. La victoria de los azulgranas este lunes por 4-2 ante el Valencia aplaza el alirón de los blancos algunos días.

El conjunto de Ancelotti hizo sus deberes el pasado viernes venciendo 0-1 a la Real Sociedad con un gol de Arda Güler pero el Barça, tres días después, hizo lo propio sumando los tres puntos ante el Valencia en Montjuic tras remontar un 1-2 en un polémico partido.

El Madrid, 11 puntos respecto al Barça con 15 en juego

Ahora, la situación queda así: el Real Madrid atesora 84 puntos por los 73 del Barça y los 71 del Girona. Este mismo martes los merengues jugarán en Múnich ante el Bayern la ida de las semifinales de Champions League pero varios días después, el próximo sábado 4 de mayo, recibirán al Cádiz en el Santiago Bernabéu.

Los blancos necesitan ganar y que el Barça empate o pierda

Si el líder consigue vencer al conjunto gaditano y el Barça no gana al Girona en Montilivi (juegan justo después del Madrid), la entidad blanca se proclamará campeona de Liga de forma matemática al aventajar en 13 puntos a los azulgranas (si empata el Barça y gana el Madrid) con solo 12 puntos por disputarse (4 partidos). Si ambos equipos ganan este fin de semana al Madrid le valdría con no perder en Granada. Los blancos rozan ya el 36º título liguero y el tercero en los últimos 5 años. Esta campaña ya ha conquistado la Supercopa de España y están cerca de llegar a una nueva final de Champions, lo que no pudieron revalidar fue el título de Copa del Rey al caer eliminado por el Atleti en octavos de final.

Lewandowski se apunta a la pelea final por el pichichi

Por otra parte, la victoria 4-2 del Barça ante el Valencia dejó a un gran protagonista, el polaco Robert Lewandowski, que marcó un hat-trick y se 'apuntó' a la lucha final por ser el máximo goleador de la Liga. El ex del Bayern suma ya 16 goles y 8 asistencias y se pone a solo tres tantos del ucraniano Dovbyk (19), al que se 'enfrentará' el próximo sábado en Montilivi y que domina la tabla de goleadores. Sörloth y Bellingham con 17 dianas también optan a terminar como pichichis cuando quedan cuatro jornadas para terminar la temporada oficial.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com