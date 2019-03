Luis Enrique, sobre la supuesta denuncia del linier: "Que se investigue, en este país me creo todo"

Luis Enrique valoró el duelo ante el Eibar como un partido que les planteará "muchas dificultades". "El Eibar está invicto fuera y lleva una dinámica positivo que se ve en el campo. Tienen las cosas muy claras y va a presentarnos dificultades. Para nosotros es un reto más que interesante", opinó el técnico del Barcelona.

Sobre las supuestas denuncias de un linier por presiones para arbitrar el Clásico, Luis Enrique dijo que "en este país, me creo todo". "Son noticias que no dejan de sorprendernos, desagradables, y que espero que se investiguen al máximo para evitar riesgo para nuestro fútbol. En este país me creo todo", afirmó.

"Yo no voy a especular porque me parece muy serio. El colectivo arbitral ya tiene bastantes problemas como para que nosotros echemos más leña al fuego. Que se investigue bien", añadió.

El entrenador asturiano también opinó sobre las ausencias del equipo y la vuelta de Iniesta. "A Iniesta le necesitamos siempre. Mañana decidiremos si juega o no", dijo, a lo que añadió que "siempre valoramos la carga de minutos de cada jugador e intentamos cambiarle para tener esos minutos de descanso. Pero es una situación normal dentro de un equipo grande que juega muchos partidos".

A Luis Enrique también le parece buena noticia que se pueda fichar sin problemas en enero, "más con nuestra situación" y asegura que ha hablado con Leo Messi sobre su recuperación, y no sobre las informaciones que le sitúan en un futuro próximo en la Premier.

Además, valoró el juego de Neymar sin Messi, aunque el técnico afirma que siempre le pide el máximo y que "no es su mejor versión" desde que vino a Barcelona. "Eso es un eslogan de los medios, desde que Neymar llegó es un jugador único, increíble y muy desequilibrante. Va evolucionando y mejorando como es lógico, pero tanto Neymar como Suárez siguen aportando lo mismo, lo que hacemos entre todos es intentar que se noten lo menos posible las bajas, ya sea del mejor jugador del mundo o de compañeros como Iniesta".

Por último, quiso mandar un mensaje de apoyo de Johan Cruyff después de que el holandés anunciase que tiene cáncer de pulmón. "Le deseo muchísima fuerza y ánimo, con la seguridad de que lo va a superar, como otros problemas que ha tenido en su vida. Un fuerte abrazo".