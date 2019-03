Luis Enrique: "Si roto y perdemos, será una cagada bestial"

Cualquier posición que no sea ir primeros no es lo que buscamos

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha asegurado este viernes que espera que la derrota en Balaídos contra el Celta de Vigo (4-1) sirva al vestuario "como estímulo" para retomar la senda del triunfo, que les llevó a ganar las cuatro primeras jornadas, y ha reconocido que hubo errores en defensa pero no quiso centralizarlo en sus jugadores sino en el equipo, mientras que se ha mostrado seguro de recuperar el olfato goleador.

"En el vestuario ha sido una derrota que esperamos que sirva como estímulo para retomar de nuevo los buenos resultados y el buen fútbol. Contra el Celta en ataque hicimos un buen partido, con 17 ocasiones de gol claras que las tengo contabilizadas, pero dimos muchas en defensa y no estuvimos acertados", señaló en rueda de prensa.

En este sentido, comentó que en ocasiones están en números parecidos a los de la temporada pasada. "En efectividad nos está costando más de lo normal. No tengo ninguna duda, por el perfil de jugadores que tengo, de que es un dato pasajero y temporal. El equipo va a recuperar el gol de manera clara. No deja de ser curioso que hayamos marcado tan pocos goles", apuntó.

Para el técnico, evitar otra derrota así "pasa por mejorar la defensa". "Pero no es el portero o la defensa, son todos los jugadores, y para ser campeones necesitamos eso. La derrota de Vigo sirve para ver la dificultad que tiene en el fútbol moderno ganar partidos y títulos. Nos ganó el Athletic 4-0 de manera justa y el Celta 4-1 también de manera justa", reconoció.

"Por fortuna no perdemos demasiado. Ha habido errores de todo, individuales y de equipo, y sea uno u otro perdemos puntos y significa derrotas. Tenemos que mejorar como equipo global y también a nivel individual, reconocer los errores y rectificarlos par ese jugador y para todos. Cada gol encajado no es de Bravo, Ter Stegen o Masip, el FC Barcelona lo formamos todos los jugadores", manifestó en este sentido.

Así, no ve bueno el balance del inicio de la temporada por no ir líderes en la Liga BBVA ni en la fase de grupos de la Liga de Campeones, tras el empate en Roma. "No doy por bueno el balance y todavía queda el Sevilla antes del descanso. Vamos a esperar que llegue ese ciclo, pero cualquier posición que no sea ir primeros no es lo que buscamos", apuntó.

"La intensidad es siempre necesaria, no vi al equipo por debajo de la intensidad normal pero sí vi a un rival por encima de nuestro nivel y que ganó la mayoría de duelos individuales que planteó. El partido se nos fue, en defensa deberíamos haber mejorado mucho para ganar. Fue un Celta mejor que el Barça", comentó todavía sobre la derrota.

De todos modos, no cree que su equipo se fuera del partido. "En Vigo el equipo no se deshilvanó en ningún momento, tuvo ocasiones de gol continuas y un tiro al palo, el portero del Celta fue de los mejores de su equipo. El problema es que nos generaron demasiadas ocasiones, no estuvimos acertados y con decisión erróneas. A excepción del Celta, estábamos en números muy buenos en cuanto a goles encajados", matizó.