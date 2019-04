Luis Enrique: "¿La mala racha en Anoeta? No me interesa mirar el pasado"

Si Neymar ve amarilla no jugará el Clásico, ¿jugará en Anoeta?

¿Es una broma? Jugará seguro, ahora solo pensamos en Anoeta, es el partido. Nos jugamos tres puntos contra la Real, igual que los tres puntos que contra el Madrid.

¿Cómo ve a la Real Sociedad?

La Real Sociedad es un rival muy peligroso para nosotros. Es un equipo que puede jugar en corto, en largo... Tiene muchos recursos.

¿Anoeta es maldito para el Barça?

No me interesa mirar al pasado. Lo que ha pasado estos últimos años no influirá en el partido.

El Sporting de Gijón se enfrenta al Madrid, ¿quiere que gane el equipo asturiano?

Al Sporting le deseo que gane siempre, excepto en los dos partidos que juegan contra el Barcelona.

Aleix Vidal, fuera de nuevo. ¿Ocurre algo con él?

No pasa nada con Aleix Vidal, me solicitó unos días por temas personales.

¿Jugará Piqué?

Piqué estará en Anoeta. Ha tenido algunas molestias pero está listo. El fútbol es un deporte de contacto.

La renovación de Messi

Ya me pronuncié sobre este tema y no tengo nada más interesante que decir. Él será el que decida, y ya sabemos su implicación con el Barça y Cataluña desde hace muchos.

¿Jugará Neymar muy condicionado por la amarilla?

Para nada.

¿Hay Messidependencia?

Sólo faltaría que no notáramos la ausencia del mejor jugador del mundo.