Luis Enrique: "¿Por qué no vamos a ser campeones cuando acabe esta jornada?"

La Liga podría tener un dueño al término de esta jornada. El Barcelona debe ganar su partido ante el Espanyol y esperar otros resultados de Atlético y de Real Madrid para proclamarse campeón del torneo de la regularidad. A pesar del bache del mes de abril, Luis Enrique, técnico del Barça, tiene plena confianza en que el título va a ser suyo ya sea esta semana o la próxima.

"Tras esta jornada solo nosotros podemos ser campeones y por supuesto que podemos ser campeones. Por qué no vamos a ser campeones. Si ganamos nuestros partidos lo seremos. Es el objetivo. No hay ninguna situación delicada aquí. En las últimas tres jornadas hemos ganado 0-8, 6-0 y 0-2 y el premio se lo lleva el mejor de 38 encuentros, no de 30 ni de 36. Estamos en una situación positiva", afirma el asturiano.

Lo primero que tendrán que hacer será vencer el derbi ante el Espanyol, duelo que Lucho sabe que va a ser duro: "Habrá intensidad y tensión, pero espero que nos centremos en lo futbolístico. Para lo demás está el árbitro. La necesidad puede ser algo que nos beneficie a los dos... o que nos perjudique a los dos".

Luis Enrique evita hablar eso sí de la última jornada liguera: "Sólo me interesa el partido ante el Espanyol. Al final el Granada puede estar ya salvado así que para qué vamos a hablar de algo que aún no ha sucedido y que podría no suceder".

El asturiano prefiere no mojarse sobre si la final de la Champions puede debilitar o fortalecer a Atlético y Real Madrid en los dos partidos de Liga que quedan: "Puede que sea un estímulo o puede que sea todo lo contrario. Ya se verá".

Además, Luis Enrique ha hecho mención a las opciones de Luis Suárez en el Pichichi y en la Bota de Oro: "Lo individual viene del equipo y seguro que él está centrado en ganar títulos. Si ganamos títulos es porque hemos vencido y si vencemos es porque hacemos goles. Una cosa lleva a la otra. Un delantero debe tener detrás a un equipo que le haga generar ocasiones. Un equipo que juegue como el Barça".

Para terminar, resta importancia a la charla que tuvo en el descanso del partido ante el Betis en el Benito Villamarín: "Tengo charlas con los jugadores en cada partido. No ha habido ninguno en el que en el descanso no les haya dicho nada. Seguramente lo que sabéis no se ajusta a la realidad. En la primera parte contra el Betis lo hicimos bien. Generamos ocasiones de gol y desgaste en el rival".