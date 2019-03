Luis Enrique: "¿El Periscope de Piqué? Me parece maravilloso que haya conexión entre afición y jugador"

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha ensalzado hoy la figura del tenista balear Rafael Nadal, acusado desde Francia de haberse dopado, y ha asegurado que el campeón español representa "el ideal de lo que es un deportista" "Tengo más opciones de doparme yo para entrenar que Nadal", ha añadido el entrenador del Barcelona, que ha destacado la figura del mallorquín, a quien sólo le ha detectado un problema: "El equipo al que anima (Real Madrid)", ha apuntado sonriendo.

Al entrenador del Barcelona se le ha preguntado en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva del Barça sobre la situación que padece el tenista, después de que una exministra francesa de sanidad y deportes Roselyne Bachelot dijese: "Sabemos que la famosa lesión que le tuvo parado (a Nadal), era debido a que dio positivo en un control y se le encubrió". "Está bien que la denuncien", ha sentenciado Luis Enrique.

Neymar tenía "permiso" para ir a Brasil

Además, el técnico ha asegurado que el delantero Neymar tenía su "permiso" para viajar a Brasil la jornada pasada, cuando cumplía sanción, y ha confirmado que se reunirá con el seleccionador de la 'canarinha' para decidir "lo mejor" para su jugador, que podría disputar este verano los Juegos Olímpicos de Río y la Copa América Centenario, además de afirmar que le parece "maravilloso" que el central Gerard Piqué se comunique con los aficionados a través de Periscope.

"Tenía que cumplir sanción, me pidió permiso. Para eso soy el entrenador", declaró en la rueda de prensa previa al partido de este sábado en el Camp Nou ante el Getafe (16.00 horas). "Damos el descanso en función de la carga de partidos", añadió.

El preparador asturiano confirmó que se reunirá con el seleccionador brasileño, Carlos Caetano Bledorn Verri 'Dunga', para hablar no solo de Neymar, sino también de Rafinha Alcántara y Dani Alves. En este sentido, afirmó que acordarán "lo mejor para Neymar", que podría disputar este verano los Juegos Olímpicos de Río y la Copa América Centenario. "Debería ser muy fácil entendernos", subrayó.

"Es algo que me preocupa muy poco. Me preocupa el partido del Getafe. Me reuniré con Dunga para ver cuál es su objetivo, pero no solo con Neymar, sino también con Rafa y Dani Alves. Tenemos un tema en común, que es el beneficio de nuestros jugadores. Se tiene que arreglar con diálogo", explicó.

El Periscope de Piqué: "Me parece maravilloso"

Por otra parte, se mostró conforme con que el defensa Gerard Piqué utilice la aplicación Periscope para comunicarse con los aficionados. "Me parece maravilloso, y viniendo de un tío tan ingenioso como Piqué me parece fantástico. Es una forma de tener una conexión directa entre los aficionados y los jugadores, que vean la normalidad que existe", concluyó.