Luis Enrique: "Menos mal que no hay muchos Rayos en el campeonato"

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha ensalzado el partido que le ha propuesto el Rayo Vallecano, al que los barcelonistas han goleado (5-2), a pesar de haber perdido la posesión y haberse visto asediado en más de una ocasión, especialmente en la segunda parte.

"Menos mal que no hay mucho Rayos en el campeonato, con esa actitud", ha destacado un Luis Enrique que ha vuelto a no darle mucha importancia a que todo un Barça pueda perder la posesión del balón ante el Rayo. "La posesión es un medio, no un fin. No me preocupa perder la posesión contra el Rayo, tampoco contra el Celta o el Bayern, porque busco el resultado. Contra otros equipo, sí que me preocuparía", ha señalado. "No he tenido nunca un partido cómodo contra el Rayo de Paco Jémez. Hemos generado ocasiones para adelantarnos (antes del 0-1) y no hemos sido efectivos", ha destacado.

Luis Enrique ha dicho que el partido que propone el Rayo "es de ida y vuelta" y que en este contexto lo que él busca es que su equipo gane el partido por encima de todo, aunque una vez más ha destacado el bajo poder ofensivo de los suyos. "Ha ido una buena primera parte, y un mal segundo tiempo. Pero ha sido en la segunda ha sido cuando hemos sido efectivos. No me preocupa que no marquemos en claras acciones. Será una racha que pasará. Es curioso esta temporada, con las ocasiones clara de marcar y con jugadores de tanta calidad. Son jugadas tan claras que no hace falta trabajarlas", ha sentenciado.