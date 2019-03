Luis Enrique: "Luis Suárez es un asesino del área, un jugador indispensable para nosotros"

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha asegurado que su jugador Luis Suárez, autor del 'hat-trick' que dio el pase a su equipo a la final del Mundial de Clubes en el triunfo sobre el Guangzhou Evergrande (3-0), es un "asesino del área" capaz de resolver cualquier jugada y que es "indispensable" en sus esquema, mientras que ha dejado en el aire si Messi y Neymar podrán jugar la final del domingo.

"Luis Suárez es un asesino del área, un 'killer', capaz de resolver cualquier jugada. Un jugador indispensable para nosotros", manifestó en rueda de prensa tras el 'hat-trick' logrado por el uruguayo ante el campeón asiático.

Luis Enrique también se deshizo en elogios hacia Andrés Iniesta, quien estuvo muy bien en la creación de juego y en el control del partido. "Andrés no es solo un jugador que domina a las mil maravillas el juego, sino que tiene la capacidad de desbordar", celebró.

Ambos estarán en la final del domingo contra River Plate, pero no es segura la presencia de Neymar ni de Leo Messi, con este último con un cólico nefrítico que le hizo ser baja de última hora ante los chinos. "No lo sabemos ni yo ni ellos ni creo que nadie si van a jugar", sentenció el técnico al respecto.

"El campeón lo será después de 90 minutos si no hay prórroga, hay dos equipos que vamos a jugar con las mismas ganas de ser campeones. Sé que hay muchos argentinos, pero estamos acostumbrados a jugar con mucho ambiente y público, y hemos notado el apoyo de los japoneses que han animado al Barça", comentó sobre esa final.

Sobre el equipo, felicitó a sus jugadores por el juego realizado. "El equipo ha dado una imagen muy seria con prácticamente cero errores, no dejando a un rival complicado que pudiera crear peligro. Estos partidos contra rivales que no conoces te generan siempre dudas, con jugadores brasileños de calidad que hoy por suerte no han aparecido. Hemos hecho un partido completísimo, es para felicitar al equipo", manifestó.

"Discrepo, no he visto un ritmo lento. Pero contra un equipo que se cierra atrás y está fresco cuesta hacer ocasiones. No es cuestión de ritmo, hemos hecho el partido que queríamos sin dar lugar al rival a meterse en el partido, hemos ido a por él y hemos hecho un partido muy completo", completó al respecto.

Además, celebró disponer de un recurso letal como puede ser el disparo lejano, que dio opción de abrir el marcador al recoger Suárez el rechace de un tiro de Rakitic desde fuera del área.

"Escogemos la combinación para llegar a la portería rival, pero añadir la posibilidad del disparo a distancia te da opciones, y puede dar en algún jugador y complicar la vida al portero. Lo hemos utilizado varias veces, son recursos a seguir explotando", aseguró.

"Habíamos visto muy buenas cosas al Guangzhou, con juego asociativo y buenos jugadores, como Elkeson que tiene gol. Los jugadores se quedaron un poco sorprendidos del nivel del equipo y planteamos el partido para anular sus virtudes. Hicieron una gran presión e hizo que el rival brillara poco y pudiéramos hacer nuestro juego", concluyó sobre el rival de este jueves.