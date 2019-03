Luis Enrique: "Los jugadores han estado soberbios"

El entrenador del Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha asegurado que sus jugadores han estado "soberbios" en el 7-0 cosechado en la ida de las semifinales de la Copa del Rey ante el Valencia. "Me quedo con todo. Después del calendario del último mes, ver al equipo responder con esa confianza es para felicitarles y seguir felicitándoles y reconocer que son muy buenos", ha dicho en la rueda de prensa posterior al Camp Nou.

En este sentido, ha reconocido que su equipo ha sido "muy superior" al Valencia y ha encontrado "el ritmo de partido que necesitaba" para dejar el pase a la final copera casi sentenciado. "No hay otro objetivo que seguir ganando. El planteamiento de la vuelta no habría cambiado con una derrota. Debemos plantearlo para ganar y disfrutar de lo que hacemos", ha añadido.

En Mestalla, a ganar

En cualquier caso Luis Enrique ha señalado que en Mestalla saldrán a ganar y ha reconocido que golear de esta manera a un equipo que pasa por una situación difícil "no es agradable". "No me gusta ver a adversarios en esta situación, pero nosotros intentamos centrarnos en el juego", ha explicado el preparador asturiano, quien, a pesar de haber completado un último mes de competición impoluto, ha asegurado que "la carne todavía está en el asador".

Preguntado por Neymar da Silva, que hoy ha fallado su tercer penalti en lo que va de temporada, ha defendido al brasileño: "El fútbol es un juego de errores y sólo faltaría que no pudiera fallar. Neymar sigue creciendo, es importantísimo y es un jugador vital".

Por último, se ha referido a la situación física de su plantilla que deberá afrontar siete partidos en los próximo 24 días. "Estamos bien, llevamos más partidos que la temporada pasada. Tenemos la posibilidad de ofrecer descanso a los jugadores para cuando llegue el momento decisivo de la temporada", ha zanjado.