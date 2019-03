Luis Enrique: "No he hablado nunca de los árbitros, jamás, como entrenador"

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique, ha asegurado estar contento por el juego de su equipo y por el resultado logrado ante el Athletic Club en San Mamés (1-2) aunque cree que la eliminatoria está "abierta" y ha augurado un partido de vuelta "apasionante" para el próximo miércoles en el Camp Nou, donde estará muy fresco el precedente del 6-0 de este domingo.

"Después de una muy buena primera parte solucionando de una manera muy satisfactoria su presión muy bien hecha en un marco incomparable, la segunda no es que se nos haya hecho larga sino que ha sido muy complicado. Me voy muy contento por el resultado, con ese gol la eliminatoria está abierta todavía y el Athletic es un rival durísimo y se presenta una vuelta el miércoles apasionante", manifestó en rueda de prensa.

La actitud de Munir, "inmejorable"

Pese al gol final de Aduriz, se va contento en muchos aspectos. "En la primera parte encontramos soluciones, en la segunda nos ha costado y hemos tenido que jugar en nuestro terreno de juego, pero este equipo puede trabajar en cualquier partido y si hay que ponerse el mono en tareas defensivas hay solidaridad en todo el equipo. A pesar de la presión, el rival nos ha creado pocas ocasiones de gol", celebró.

También se mostró contento por el gol de Munir, el quinto en Copa. "Esto sucede en el fútbol y sobre todo con los jugadores jóvenes. Han dispuesto de muchos minutos y han tenido dificultades, quizá un exceso de presión. Que tienen gol y que van a aportar muchas cosas, no tenemos nadie ninguna duda. Pero tienen una actitud inmejorable en los entrenamientos, estoy super contento de que Munir se haya reencontrado con el gol", manifestó.

"Sorprendido" por el revuelo de sus palabras

"Quizá para Sergi Roberto, muy dotado técnicamente, ha sido una ocasión para verle en otro estilo contra un jugador más atlético como Williams. Ha hecho un partido de garantías, puede ser un buen lateral, pero me quedo con su polivalencia porque para mí es un pivote genial", apuntó sobre el polivalente Sergi Roberto, quien actuó de nuevo como lateral zurdo por ausencia del lesionado Alba y el descartado Mathieu.

Preguntado por sus declaraciones sobre González González en la previa, por ese estar "sorprendido", se reafirmó. "No he hablado nunca de los árbitros, jamás, como entrenador. Dije lo que dije y no hay que darle más vueltas. Me reafirmo en lo que dije y no tengo nada más que comentar", apuntilló.