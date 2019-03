Luis Enrique: "Es un grupo difícil y no asequible"

Vamos a intentar ganar dos veces seguidas la competición, que no se ha hecho nunca en la época moderna

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha valorado el sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones que tuvo lugar en Mónaco y que emparejó a su equipo con el Bayer Leverkusen, la Roma y el BATE Borisov, un grupo "difícil y no asequible" que de todos modos ve "muy atractivo".

"¿Asequible quién lo ha dicho? ¿Para quién? De tres viajes hay uno que es largo. El grupo es difícil, no tanto como el del Sevilla, pero es un grupo difícil sin duda. La Roma era el más fuerte del bombo 3, el Leverkusen casi eliminó al Atlético el año pasado y un equipo alemán siempre es difícil", señaló el técnico en rueda de prensa.

El técnico no quiso entrar en muchos detalles, pero negó que sea un grupo asequible. "Será momento de valorarlo cuando nos toque y conocer a los rivales, a algunos ya les conocemos y nada, será muy atractivo. Vamos a intentar ganar dos veces seguidas la competición, que no se ha hecho nunca en la época moderna, sin ninguna duda. Pero el grupo no es asequible, no se dónde se ve que lo sea", reiteró.

Además, será "especial" para él medirse de nuevo a la Roma. "Solo estuve una temporada allí, pero el trato que recibí del club, jugadores y afición en general fue muy bueno y me hace ilusión volver al Olímpico. Jugamos contra ellos en el Gamper pero se ve que no fue suficiente y tendremos más ración de Roma. Encantado de volver a una ciudad preciosa", se sinceró.

Opina sobre Francesco Totti

"Por calidad y lo que ha sido Totti, tiene calidad para jugar de inicio como la temporada pasada e incluso para aportar saliendo desde el banquillo", comentó sobre el capitán de la Roma, que parece no contar para el once inicial para su nuevo entrenador, Rudi García.

"La Roma está con el actual campeón, nosotros, con el Leverkusen que es de nivel similar y no deja de ser un grupo abierto, si hacen bien las cosas van a tener posibilidades seguro", comentó sobre las posibilidades de su exequipo.