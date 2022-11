Luis Enrique: "La final ha durado 57 minutos, hasta que expulsaron a Piqué"

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha comentado este martes tras la derrota de su equipo en la Supercopa de España a manos del Athletic Club (4-0 en San Mamés y 1-1 en el Camp Nou) que "a veces" es bueno perder para que los jugadores sepan lo que cuesta ganar, y ha felicitado a los 'leones' al considerar que son "justos vencedores".

"Yo estoy perfecto, no me han dado ningún golpe ni patada, estoy en un estado normal. El Athletic hizo una gran ida en la que aprovechó sus ocasiones y es justo ganador. Nosotros tenemos que saber ganar y perder, a veces viene bien perder para saber lo difícil que es ganar y lo bonito que es", señaló en rueda de prensa.

Para Luis Enrique todo se acabó y se rompió con la expulsión de Piqué con 1-0. "Empezamos bien y lástima del larguero. Hemos estado a un buen nivel, la final se ha acabado con la expulsión y al Athletic le he visto muy bien aguantando nuestras acometidas. Se ha visto una gran final hasta la expulsión de Gerard, ahí se ha acabado. Hasta ese momento hemos estado los dos equipos muy bien", argumentó.

"Fue un poco la idea de lo que teníamos en esta vuelta especial de la Supercopa. Primero felicitar al Athletic por su gran partido y su rendimiento general que le han hecho merecedor del título. Tras la final de Copa dije que se merecían un título por las finales jugadas, les ha llegado el momento en el que menos esperaban, y felicitarles", se sinceró.

Eso sí, reiteró que fue demasiado castigo el 4-0 de la ida. "Fueron superiores en la ida aunque el resultado fue excesivo. Antes de la ida Ernesto me dijo 'qué pesados, tres partidos seguidos con vosotros' y al final los pesados serán ellos. Pero más allá de la broma, siempre es bueno empezar la Liga en San Mamés", comentó rememorando una charla con Valverde en el túnel de vestuarios de San Mamés.

Por otro lado, reconoció de nuevo que no debe ser fácil para Pedro jugar cuando su futuro está en el aire. "La situación de Pedro es difícil y es difícil estar concentrado, estoy deseando que acabe el mercado de una maldita vez para saber con qué jugadores cuento y con quien no, pero he visto siempre bien a Pedro, concentrado", matizó.