Luis Enrique: "Este año no hay dudas con el Balón de Oro"

"No sé cómo está (el Balón de Oro) comparado a otros años, pero este año creo que no hay dudas. Al menos no hay dudas, yo no lo creo, pero es mi opinión y respeto las de los demás", apuntó en rueda de prensa Luis Enrique, sin nombrar expresamente a Messi.

En dicha comparecencia, un periodista le preguntó al técnico por las cifras goleadoras de dos jugadores, las de Messi y Cristiano Ronaldo, pero sin decir sus nombres, para que opinara que jugador merecería el premio. "Tengo un lapsus, no sé de quién me hablas. Te contesto después de la publicidad", contestó.

Además, también respondió qué le parecían las ausencias de Gerard Piqué y Sergio Busquets en esa lista de 59. "¿Quién hace la lista? Pues pregúntale a la FIFA. Yo metería en la lista a los veinte y pico del Barça. Pero hay siete, tampoco está tan mal. Yo metería a Gerard y a 'Busi' y también a Jordi Alba y a todo el resto de jugadores, que merecerían estar", añadió.