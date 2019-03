Luis Enrique: "Mi equipo me gustó en todo momento, fue un partido enorme"

Luis Enrique, entrenador del Barcelona, destacó el partido "enorme" de su equipo, resuelto con un triunfo por 1-2 en el Vicente Calderón ante el Atlético de Madrid, y la condición de "decisivo" del argentino Lionel Messi, al tiempo que dijo que, a pesar de estos tres puntos, queda "todo por hacer".

"Los dos equipos querían la victoria, sin ninguna duda. Hemos estado a un nivel muy alto desde el inicio y muy consistentes. Que un equipo como el Atlético te haga tan pocas ocasiones de gol es que hemos estado muy centrados. Hemos dominado la faceta defensiva y ofensiva e incluso hemos dado la vuelta al marcador cuando peor pinta tenía todo. Mi equipo me ha gustado en todo momento", valoró. Luis Enrique, "muy contento", resaltó la "importancia de estos tres puntos contra un rival directo, pero queda todo por hacer", y explicó la suplencia de Messi: "Hoy he tenido la oportunidad de hablar con él. Para nosotros, Leo es importantísimo y su estado es clave para que pueda jugar cuantos más minutos mejor".

"Pero también entendemos que viene de viaje y es mejor para nosotros que no arriesgue, con la intención de salir si lo necesitábamos al final y sea decisivo como lo ha sido hoy y lo es siempre", continuó el técnico, que destacó: "Es importante contar con una plantilla amplia con cantidad de posibilidades". También habló de los posibles penaltis en el área del Atlético: "Desde donde estamos nosotros no vemos nada y nos fiamos un poco de lo que hacen los jugadores. Cuando ves muchos jugadores levantar la mano es que algo ha sucedido. El criterio de interpretación de los árbitros es difícil para todos y no he tenido la oportunidad de ver las jugadas". Por último, respecto a la lesión muscular en el primer tiempo de Thomas Vermaelen, Luis Enrique dijo: "Siempre que se lesiona un jugador es desagradable para todos".