Luis Enrique destaca las actuaciones de Munir y Sandro en el encuentro de Copa

El entrenador del Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha celebrado la "gran respuesta" de su equipo para superar al Villanovense (6-1) y conseguir, así, el pase a los octavos de final de la Copa del Rey.

El preparador asturiano, que ha apostado por una alineación plagada de suplentes en la vuelta de los dieciseisavos de final, ha elogiado el encuentro de Munir El Haddadi y Sandro Ramírez, autores de cinco de los seis tantos del equipo azulgrana. "Estoy contento por el equipo y por el rendimiento de Sandro y Munir por sus goles, porque pueden mejorar mucho todavía y pueden ser importantes", ha subrayado en la comparecencia de prensa posterior al encuentro disputado en el Camp Nou.

Ha defendido Luis Enrique la decisión de dar descanso al tridente formado por Luis Suárez, Neymar da Silva y Leo Messi. El argentino ni tan siquiera entró en la convocatoria y pudo descansar después de disputar 210 minutos en los últimos quince días.

Luis Enrique habló de Messi

"Leo (Messi) jugó 30 minutos en el Bernabéu, 90 con el Roma y 90 con la Real Sociedad. Tampoco quiero reventarlo. Ha jugado muchos minutos", ha recordado el técnico del conjunto azulgrana, quien ha precisado, sin embargo, que el rosarino está "en perfecto estado de revista", negando, así, unas molestias físicas.

También fue preguntado por la decisión de no hacer ningún cambio tras la salida de Mathieu, que dejó el césped con molestias, y afrontar con un jugador menos los diez últimos minutos del encuentro. En este sentido, Luis Enrique se ha defendido de las críticas y ha negado que, con esta decisión, haya faltado el respeto al Villanovense. "He decidido no arriesgar con Mathieu. Tenía la posibilidad de hacer algún cambio, pero no merecía la pena. No es una falta de respeto al Villanovense y sus jugadores. Si lo sienten así, pido disculpas. Lo volvería a hacer", ha aseverado.

Por último, Luis Enrique ha elogiado al equipo extremeño, "un digno rival" que, a pesar del abultado resultado en la vuelta, les ha generado "muchísimas complicaciones".