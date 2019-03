Luis Enrique: "Creo que Neymar va a terminar renovando"

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique, ha asegurado que espera un Athletic Club "incluso más peligroso" que el de la ida o el que les ganó la Supercopa de España para el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey de este miércoles en el Camp Nou, donde deberán defender un 1-2 de la ida que dejó la eliminatoria "abierta" y, por ello, ha asegurado que saldrán a ganar para no dar lugar a la remontada.

"Espero el mismo Athletic que nos encontramos en la ida, un equipo con los mismos valores y objetivos en cada partido y no espero ninguna diferencia. Incluso es más peligroso por el resultado, el de la ida no les sirve, seguro que habrá complicaciones, dificultades, retos y objetivos, es una eliminatoria todavía por decidir", manifestó Luis Enrique en rueda de prensa.

Además, negó que haya relajación alguna por el resultado de la ida y menos todavía que haya exceso de confianza en sus jugadores por el 6-0 que le endosaron al Athletic en la Liga hace poco. "Por los jugadores del primer equipo y 'staff' no habrá ninguna confianza. Sabemos las dificultades que hemos tenido contra el Athletic y eso no va a suceder", apuntó.

El objetivo es ganar el partido

"Aunque no hubieran marcado estaría abierta la eliminatoria. Nuestro objetivo es ganar el partido y evitarnos complicaciones o depender que nos interese un resultado o no. El gol ha trastocado cero, el objetivo sigue siendo ganar el partido. Tampoco es que se puedan hacer rotaciones con los que no han entrenado hoy, somos los que somos", aseguró.

Y es que Luis Enrique tienes las dudas de Arda Turan, Andrés Iniesta y Sergio Busquets por un proceso febril que les ha dejado sin entrenar estos días. "Están con fiebre, proceso febril normal y corriente y mañana veremos cómo se encuentran", apuntó.

Por otro lado, el asturiano confirmó que Neymar está a su disposición. "Neymar está muy bien y no corremos riesgo, no hay ningún riego con él porque ha entrenado y está en perfecto estado", celebró. Además, augura buenas noticias en cuanto a su renovación: "Creo que sí", apeló a si habría una pronta estampa del nuevo contrato del brasileño.

"Seguiremos fallando los tres de arriba"

En cuanto a la racha que acumulan de 24 partidos sin perder sumando todas las competiciones, le restó importancia. "Está muy bien pero son datos que indican que el equipo está siendo constante y regular en la temporada y si te acerca a conseguir títulos fantástico pero queda mucho. Entramos ahora en la fase clave y determinante en todas las competiciones, esto será lo que determine", apeló.

Preguntado por qué le parecía que Atlético de Madrid y Real Madrid hubieran empatado, el técnico azulgrana recordó que ya han fallado "todos" y que seguirán "fallando". "Ya lo veréis", anunció. "Por las dificultades del rival, el calendario, porque no son máquinas, porque el fútbol tiene sorpresas, por eso seguiremos fallando. Solo me interesa el Athletic, el resto es futuro", advirtió.

"Si jugáramos siempre mal no ganaríamos ningún título. Puede ser destacable que en los partidos que no estás demasiado lúcido ser capaces de ganar, pero solo porque sean circunstancias puntuales", comentó sobre el partido de Málaga, en el que ganaron sin mostrar su mejor versión y sufriendo ante un Málaga que pudo merecer mejor resultado.