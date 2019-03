Luis Enrique: "El campeón de Liga siempre parte como favorito"

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha señalado que el campeón de la Liga "parte como favorito" ni que sea por "respeto" y, con esas vistas, ha asegurado que tienen el objetivo de revalidar el título doméstico y ganarlo por tercera temporada consecutiva, algo que no ha sucedido habitualmente en el club blaugrana y que les "costará" hacerlo.

"Que el campeón parte como favorito siempre lo he dicho por el respeto al campeón anterior. Favoritos seremos los de siempre, los equipos grandes y siempre puede haber alguna sorpresa. Pero hay que esperar a ver quién ha sido mejor y más regular. Nuestro objetivo es ganar la Liga por tercer año consecutivo, no ha sucedido mucho, pero nos va a costar seguro", apuntó en rueda de prensa.

En este sentido añadió que parten en el camino hacia el título con convicción. "Nos planteamos la Liga como cualquier otro campeonato y como el año pasado y hace dos. Ser campeones nos otorga no sé si una relativa ventaja pero sí la convicción de que haciendo las cosas en la misma línea tendremos posibilidades de estar en la lucha", añadió.

No obstante, no da ningún torneo por ganado antes de tiempo. "Los títulos están muy bien pero pertenecen al pasado, del que nos sentimos muy orgullosos. Pero el fútbol vive del presente y el futuro, el presente es haber ganado la Supercopa de España pero hay que seguir trabajando", recalcó.

Debut complicado ante el Betis

"Es un estímulo muy claro", aseguró sobre el poder proclamarse campeones, aunque prevé un inicio complicado. "Será el debut en casa contra el Betis, que presenta bastantes cambios en jugadores e idea que plantean con su nuevo entrenador. En pretemporada ha tenido buenos resultados y generarán problemas que deberemos solventar", advirtió sobre el rival.

Y es que halagó a Poyet y a su estilo ofensivo. "No va a tener nada que ver con el pasado, por la idea que va a imponer su entrenador muy diferente y por el número de jugadores que han cambiado. Han reforzado muy bien la plantilla, puede hacer una buena temporada", comentó sobre el rival.

Por otro lado, reconoció que Leo Messi tiene libertad de juego con el objetivo de que tenga más minutos de balón en sus pies. "Es nuestro mejor jugador y tiene libertad dentro del terreno de juego, va en función de lo que consideramos mejor para que participe y entre en juego mucho más. Provoca pequeños cambios y los jugadores que juegan junto a él deben ir corrigiendo y alternando. Es lo más beneficioso para el equipo y seguirá siendo así", comentó.

Nuevos fichajes del Barça

Sobre los nuevos celebró que se estén adaptando rápido. "Son buenos momentos de todos, la adaptación no se ve en uno o dos partidos, se irá viendo a lo largo de la temporada. Para nosotros y para ellos es beneficioso que hayan mostrado rendimiento, pero hay que ir con tranquilidad. Esa rápida adaptación viene dada por la ayuda de sus compañeros, estamos altísimos en cuanto a nivel humano en el grupo", celebró.

Por otro lado siguió ambiguo y misterioso en cuanto a sus críticas a la RFEF tras la Supercopa de España. "Mi crítica no era por el horario, era sobre algunas cosas que he visto que no me han gustado y que no se han confirmado y espero que cambien por el bien del fútbol, no solo del Barça. Si hubiera querido ser más concreto, lo hubiera dicho. Cuando se confirmen los hospicios lo diré", señaló.