Luis Enrique hace balance de 2018: "Todos esperábamos estar en la Final Four, pero el grupo era difícil y cometimos errores"

Luis Enrique, seleccionador español, recordó su pasado como jugador con España, la llamada de Rubiales para hacerse cargo del equipo nacional y sus primeras impresiones después de sus primeros meses al frente de la 'Roja'.

"Mi primer recuerdo como niño de la Selección fue el 12-1 a Malta. Fue un partido muy especial", asegura Luis Enrique.

📺 Hora de hacer balance. @LUISENRIQUE21 analiza lo que nos ha deparado 2018 y desvela sus deseos para el 2019 que está a punto de comenzar 🔗 https://t.co/SBJZQR2zUY pic.twitter.com/5kU0XPT555 — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 26 de diciembre de 2018

El entrenador asturiano recordó su debut con España, el 17 de abril de 1991: "Fue la realización de un sueño cumplido. El ambiente que se vivía en la Selección era muy especial".

Luis Enrique también habló sobre su etapa como jugador de la selección española.

"Fuimos la generación que no pasó de cuartos en los Mundiales, pero creo que el factor suerte no jugó a nuestro favor en determinados momentos. Fuimos eliminados de forma inmerecida en algunas ocasiones, aunque me gustaría pensar que pusimos algo para el éxito futuro de otras generaciones. Pero muy contento y satisfecho de lo que hice en la selección", indicó Luis Enrique.

El seleccionador nacional también contó cómo se gesto su fichaje por España.

"Me llamó el presidente y me dijo que quería reunirse conmigo urgentemente. Yo siempre me he pronunciado que me gustaría entrenar a la Selección. Nunca sabes cuando vas a tener esa oportunidad", explicó Luis Enrique.

"Tras los dos primero partidos, todos esperábamos estar en la Final Four, pero el grupo era muy difícil y nosotros cometimos errores. Pero estoy muy satisfecho y contento con la actitud de los jugadores", indicó el asturiano tras sus primeros meses al frente de la Selección.

Por último, Luis Enrique habló sobre el 2019 y la fase de clasificación para la Eurocopa de 2020.

"Hay rivales potentes. En nuestro grupo tenemos equipos como Suecia, que llegó más lejos que España en el anterior Mundial. Es una selección de nivel parecido al nuestro y debemos demostrar que somos mejores dentro del campo", concluyó Luis Enrique.